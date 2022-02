Koh-Lanta 2022 : Ambre en couple, son beau compagnon est un sportif star déjà champion !

Deux mois après la grande finale de Koh-Lanta, La Légende où aucun gagnant n'a été désigné en raison des tricheries survenues durant le jeu, TF1 et ALP lancent déjà une nouvelle saison du programme de survie baptisée Koh-Lanta, Le Totem maudit. Dès mardi 22 février 2022, ils seront 24 aventuriers à tenter leur chance. Parmi eux, la belle Ambre qui part avec une longueur d'avance. En effet, la jolie brune est en couple avec un sportif de haut niveau qui a certainement joué un rôle dans sa préparation tant physique que mentale.

Dans son portrait, la jolie brune de 27 ans est présentée comme une passionnée de sport. Au quotidien, elle est gestionnaire de formations sportives. Plus encore, elle a pratiqué l'équitation en compétition pendant quatorze ans et a enseigné cette discipline pendant deux ans. Cette passion pour le sport, elle la partage avec son compagnon, véritable athlète de haut niveau !

Sur son compte Instagram, Ambre partage quelques photos de famille, de vacances mais aussi de couple. Elle s'affiche ainsi amoureuse de son compagnon, Nicolas Le Goff. Ce charmant brun de 29 ans est un volleyeur professionnel, membre de l'Equipe de France et du Montpellier UC. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a déjà un beau palmarès ! Le sportif a remporté la phase régulière 2020-2021 et a été élu meilleur joueur de cette saison régulière. Aussi, avec les Bleus, il a décroché la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020.