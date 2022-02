Stéphanie (Koh-Lanta 2022) déjà vue à la télévision... dans une émission de NRJ12 !

En 2021, Koh-Lanta célébrait son vingtième anniversaire avec une édition All Stars baptisée La Légende. Après une finale où aucun gagnant n'a été désigné en raison des multiples tricheries survenues durant le jeu, TF1 et ALP proposent une nouvelle saison. Koh-Lanta, Le Totem maudit sera diffusée à l'antenne dès mardi 22 février 2022. Les photos et portraits des 24 candidats ont déjà été dévoilés. Parmi les apprentis Robinson, une femme de footballeur, un basketteur... ou une croupière qui connait bien le milieu de la télévision !

Comme le soulignent nos confrères de Télé Loisirs, Stéphanie est déjà apparue sur le petit écran. Cette parisienne de 35 ans a officié au côté d'Alexis Laipsker dans l'émission La Maison du bluff : Objectif 100 000 euros. Un programme diffusé les samedis en 2016 sur NRJ12. L'aventurière désormais au casting de Koh-Lanta, Le Totem maudit avait une mission bien précise : distribuer les cartes à six joueurs de poker. Les participants avaient quant à eux pour but de remporter les parties de jeu afin de remporter 1000 euros à chaque fin d'émission et ainsi se qualifier à l'étape suivante jusqu'à remporter le chèque de 100 000 euros promis au vainqueur.

Ainsi, Stéphanie rejoint le casting de l'émission de survie de TF1 avec un avantage par rapport à ses camarades : elle est une habituée des caméras. Autre avantage : cette joueuse de poker saura rapidement analyser, calculer et bluffer sur le camp ! En quittant la France pour les Philippines, la jolie blonde entend compter sur son tempérament et son esprit de joueuse plus que sur ses compétences sportives. Rappelons qu'en plus d'avoir été croupière, cette débrouillarde a travaillé dans bien des domaines. Stéphanie a ainsi été agent d'escale, vendeuse de fleurs la nuit en Australie, manager en restauration ou encore vendeuse sur les marchés.

Elle se frottera à vingt-trois autres aventuriers dans Koh-Lanta, Le Totem maudit. Et cette année, les candidats seront les premiers surpris ! La production prévoit un premier totem d'immunité, celui que les fidèles téléspectateurs connaissent depuis de nombreuses années, mais aussi son jumeau maléfique qui apportera malédictions aux candidats !

Rendez-vous dès 21h05 chaque mardi sur TF1 à partir du 22 février 2022 afin de suivre Koh-Lanta, Le Totem maudit avec Denis Brogniart à la présentation.