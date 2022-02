Koh-Lanta 2022, Le Totem maudit : Tournage reporté, conditions extrêmes et nouveautés... Tout sur la saison !

Après une saison All Stars qui a fait un carton d'audience, Koh-Lanta signe son grand retour pour une nouvelle saison baptisée Le Totem maudit et diffusée dès mardi 22 février 2022 sur TF1. Une édition qui promet, comme chaque année, bien des surprises. Téléspectateurs mais aussi les vingt-quatre aventuriers, douze femmes et douze hommes, découvriront ainsi les nouveautés imaginées par la production. Direction les Philippines, 14 ans après le dernier tournage sur place !

Le Totem maudit, l'objet qui change la donne

Chaque année, les fondamentaux de Koh-Lanta sont mêlés à des nouveautés. Il y a eu Les Armes secrètes, Les 4 Terres... et maintenant le Totem maudit. Il s'agit là du "jumeau maléfique" du totem d'immunité emblématique du programme. Le but est donc d'éviter de l'avoir et pour cela, il ne faut surtout pas arriver dernier lors d'une épreuve. La sentence sera alors rude pour les perdants : "Une malédiction s'abattra sous plusieurs formes, du premier jour au trente-neuvième jour de l'aventure !" Ce totem maudit fait même trembler Denis Brogniart qui précise qu'"à aucun moment [il] ne le touchera". "Il sera passé de main en main par ceux qui devront malheureusement subir la malédiction", précise-t-il.

Des candidats de la saison annulée au casting

Le but est alors de gagner, coûte que coûte. Et les vingt-quatre aventuriers en lice promettent des batailles d'envergure. L'animateur de TF1 annonce du "très haut niveau de performance, un très bel engagement des aventuriers dans les épreuves et des combats magnifiques entre les équipes puis individuellement". Et avant d'accéder à la course d'orientation et aux mythiques poteaux, il faudra faire ses preuves dans différentes épreuves, dont beaucoup de nouvelles... et une emblématique qui fait enfin son retour, celle de la dégustation ! Tous sont prêts, et parmi les aventuriers au casting se trouvent certains anciens de l'édition annulée en 2019. La production souhaite préserver leur anonymat afin de leur permettre de vivre pleinement cette aventure. D'autant plus que, comme le précise Denis Brogniart, ils ne tirent aucun avantage de leur première expérience stoppée prématurément.

Le tournage retardé en raison des conditions climatiques

Avant même le tournage de ce Koh-Lanta, Le Totem maudit, et en plus du protocole Covid-19 déjà contraignant, la production a été confrontée à des difficultés. Comme le raconte Alexia Laroche-Joubert lors de la conférence de presse, les équipes d'ALP, société productrice du jeu de survie, ont dû faire face à "des intempéries titanesques et déluges d'eau" qui ont eu de lourdes conséquences. "On a dû retarder le tournage", explique-t-elle. Finalement, le tournage a pu démarrer au Nord Ouest de Palawan, dans une "zone extrêmement escarpée, avec des rochers qui se jettent à la mer et des eaux turquoises". De son côté, Julien Magne évoque "du mauvais temps, beaucoup de pluie, par moment des grosses pluies tropicales mais aussi des fortes chaleurs, du beau temps..." En bref, la baie de Bacuit offre un "catalogue large de conditions climatiques". La jungle permet aussi la cohabitation avec les animaux, notamment des singes... ou des serpents. Ça promet !

Rendez-vous dès 21h05 sur TF1 tous les mardis à partir du 22 février 2022 afin de suivre Koh-Lanta, Le Totem maudit.