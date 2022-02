Koh-Lanta 2022 - Anne-Sophie, femme de footballeur : photos de couple avec Anthony Mounier !

Koh-Lanta fait son grand retour, pour le plus grand bonheur des fidèles et très nombreux téléspectateurs du jeu de survie de TF1. En attendant le coup d'envoi de cette nouvelle édition, baptisée Koh-Lanta, Le Totem maudit, mardi 22 février 2022, la production a dévoilé les photos et portraits des vingt-quatre nouveaux aventuriers, douze hommes et douze femmes. Parmi elles, Anne-Sophie présentée comme coach sportif... et femme de footballeur !

Cette jolie blonde de 34 ans a reçu une éducation très stricte de son papa légionnaire et sportif de haut niveau, comme précisé dans son portrait sur TF1. Son amoureux est lui aussi un véritable athlète. Depuis maintenant 15 ans, Anne-Sophie partage la vie d'Anthony Mounier, footballeur qui évolue au poste d'ailier gauche au GS Kallithéa en Grèce, où le couple est installé avec ses deux garçons. Egalement âgé de 34 ans, le charmant brun, star du ballon rond, a par le passé été milieu de terrain dans de grands clubs français comme l'Olympique Lyonnais, l'OGC Nice ou encore le Montpellier Herault Sport Club. En 2008, il a même été sacré champion de France avec son club lyonnais.

Autre fait annoncé dans le portrait d'Anne-Sophie : elle a sacrifié sa carrière, refusant un poste de cadre, pour se concentrer sur celle de son mari. Alors, aujourd'hui, pour sa participation à Koh-Lanta, Anthony Mounier est on ne peut plus fier d'elle. Via un post commun sur Instagram mercredi 2 février 2022, le couple annonce la grande nouvelle : "Il est temps de vous dévoiler la vraie raison de mon absence... Pour ceux qui me connaissent, vous n'allez pas être surpris. Vous connaissez mon goût pour l'aventure, le sport, le dépassement de soi, ma folie... On me surnomme depuis mon plus jeune âge la petite Warrior, j'ai toujours aimé me challenger, j'adore la compétition et l'esprit d'équipe... C'est pourquoi je me suis inscrite et eu la chance de réaliser le rêve de ma vie : j'ai fait Koh-Lanta, l'aventure la plus difficile et la plus magique de ma vie. (...) Merci surtout à ma famille d'avoir était présente, sans vous rien aurait été possible. Merci."