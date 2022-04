Koh-Lanta, Le Totem maudit : Stéphanie encore éliminée, un abandon médical, Olga en larmes !

L'aventure continue dans Koh-Lanta, Le Totem maudit. Lors du dernier conseil, ce sont les Matingi jaunes qui ont été obligés d'éliminer l'un des leurs. Stéphanie, identifiée par certains comme l'élément faible sportivement, a été virée de l'équipe. Au cours de cette même soirée face à Denis Brogniart , Olga a eu des mots durs envers Yannick, qui lui fait peur... Ce mardi 5 avril 2022, TF1 diffuse le sixième épisode du jeu de survie avec de nouvelles épreuves, et de nouvelles aventures pour les apprentis Robinson !

Jeu de confort

Avant la première épreuve, sur le camp des jaunes l'ambiance est pesante après les révélations d'Olga. Elle s'explique alors au petit matin. "Je pense que je n'ai pas su équilibrer mes émotions", regrette-t-elle. Elle présente ses excuses à Yannick, surpris et blessé. Une discussion pleine d'émotion (Olga fond en larmes) qui se solde par un câlin collectif, pour un nouveau départ... ou presque. "Je ne suis pas un imbécile, les excuses d'Olga je les prends avec des pincettes", lance le basketteur.

C'est déjà l'heure de retrouver les rouges pour le jeu de confort. Une fois les deux tribus réunies sur la plage, Denis Brogniart annonce une mauvaise nouvelle : Jean-Philippe ne reviendra pas. "Cela fait deux jours que vous êtes en observation, vous avez fait des tests et les résultats, malheureusement, ne vous permettent pas de repartir dans l'aventure", indique l'animateur à l'aventurier aux pieds gonflés, allongé à la clinique sur des images précédemment tournées. Le malheur des uns fait le bonheur des autres... Jean-Philippe est remplacé par la dernière éliminée, Stéphanie ! Elle fait donc son arrivée chez les rouges.

Avant de commencer, Denis Brogniart annonce la récompense : aller à la découverte gustative de la spécialité locale, du poulet adobo ! Ce n'est pas tout, l'équipe gagnante profitera d'une nuit dans des petits nids à flanc de falaise avec des matelas confortables et un immense feu, où il est possible de faire griller de délicieux chamallows ! Les perdants seront de leur côté frappés par la malédiction du totem maudit et partiront sur une autre île, où il faudra tenir jusqu'au prochain jeu de confort dans des conditions hostiles.

Place à l'épreuve. Les aventuriers d'une même équipe doivent tous se mettre debout sur une poutre en plein océan afin de se placer sur une plateforme située à l'autre bout de la poutre. L'équipe qui se place sur la plateforme en premier gagne le jeu. Tirage au sort oblige, une femme rouge est exemptée : Stéphanie. Ironie du sort pour elle qui avait déjà tiré trois boules noires chez les jaunes.

Les jaunes prennent une nette avance face aux rouges qui peinent à les rattraper. La victoire est sans surprise pour les jaunes ! Tandis qu'ils profitent de leur superbe récompense, les rouges se retrouvent sur l'ancien camp des violets.

Épreuve d'immunité

Les règles sont les suivantes : les aventuriers ont pour mission de composer une figure sur une structure en forme de fer à cheval à l'aide de dix-huit pièces. Le but est de faire coïncider les formes entre la structure et les dessins sur les pièces de bois. Les deux tribus sont divisées en deux groupes de quatre aventuriers reliés par une corde qui se passent le relais toutes les trois minutes. La structure bascule entre chaque passage. De quoi compliquer la tâche ! Lors du tirage au sort entre femmes rouges, c'est Stéphanie qui est écartée. Une malchance qui la poursuit...

Les rouges sont plus efficaces et prennent l'avantage. Mais contre toute attente, ils sont rattrapés par leurs adversaires. Et finalement, la victoire est pour les jaunes !

C'est sereins qu'ils rentrent sur leur camp. Et alors qu'ils s'en vont à la recherche de nourriture, Nicolas tombe sur un collier d'immunité valable jusqu'au premier conseil de la réunification !

De leur côté, les rouges pensent au conseil. Maxime agace sur le camp et cela engendre quelques tensions. Stéphanie songe à voter contre Maxime tandis que d'autres membres de l'équipe envisagent d'éliminer Stéphanie. Rappelons également que Pauline a un bracelet maudit.

Conseil

Face à Denis Brogniart, les rouges analysent leurs défaites et espèrent faire mieux les prochaines fois. Chacun vote de son côté. Pas de collier d'immunité, place donc au dépouillement. Pauline a une voix contre elle, celle de son bracelet maudit, Maxime en a également une à son nom. Et c'est Stéphanie qui est éliminée, avec huit bulletins contre elle. A peine arrivée, la voilà déjà repartie...