Koh-Lanta 2022 : Stéphanie éliminée, un blessé quitte le camp, Yannick choqué et déçu

Que de changements dans Koh-Lanta, Le Totem maudit ! Les vingt-quatre aventuriers étaient divisés en trois équipes. Puis, désormais ils ne sont plus que dix-neuf – après les éliminations de Céline, Lili, Mattéo, Samira puis Benjamin ainsi que l'abandon de Franck – répartis en deux équipes, les Cadlao rouges de Louana et les Matingi jaunes d'Anne-Sophie. Ce mardi 22 mars 2022, TF1 diffuse le cinquième épisode du jeu de survie, toujours présenté par Denis Brogniart.

Jeu de confort

Les deux équipes doivent, sur leur camp, construire un radeau et une pirogue. Les jaunes ont la chance d'avoir Bastien, cordiste de métier, et Colin, qui s'y connait également. Les rouges comptent sur les noeuds de Géraldine.

Après les constructions, sur le camp des rouges, quelque chose cloche... Les pieds de Jean-Philippe ont gonflé, voire même doublé de volume ! "Est-ce que c'est la chaleur ? Une piqûre ? Je n'en sais rien, lance-t-il. Je n'arrive même plus à plier mes doigts de pieds, ils ont gonflé considérablement."

Avant de commencer l'épreuve, Denis Brogniart dévoile la récompense : un kit de pêche ainsi qu'un plateau garni de poissons, des maquereaux, pour toute l'équipe ! Par ailleurs, les perdants devront faire face à une malédiction lors de la prochaine épreuve d'immunité. Place au tirage au sort. Chez les rouges, Fouzi ne joue pas. Chez les jaunes, Stéphanie ne joue pas.

Désormais, place au jeu de confort. Les deux tribus partent de points diamétralement opposés sur un circuit circulaire. Leur but ? rattraper l'équipe rivale. Une épreuve qui se fait en deux temps : d'abord avec la pirogue puis avec le radeau.

Les jaunes se trompent et partent dans le mauvais sens. La première manche est remportée, sans grand effort, par les rouges ! La deuxième partie du jeu est lancée, et cette fois ce sont les jaunes qui prennent une avance... et finissent par l'emporter ! Les deux équipes sont à égalité, place donc à la finale. Les jaunes, guidés par Bastien, sont plus efficaces. La victoire est donc pour les jaunes !

De retour sur leur camp, les vainqueurs dégustent leurs poissons, Setha et Stéphanie tentent la pêche au harpon. Chez les rouges, les pieds de Jean-Philippe inquiètent. Le médecin est appelé et l'aventurier repart avec lui direction la clinique pour faire des examens. En attendant, les rouges tentent de trouver à manger, sans succès. Alors ils se lancent dans un nouveau jeu : le fond de la casserole fait effet miroir, ils se découvrent alors et sont surpris !

Épreuve d'immunité

Avant d'annoncer les règles du jeu, Denis Brogniart explique que Jean-Philippe n'est toujours pas de retour. Place au tirage au sort pour les femmes jaunes. C'est Stéphanie, très en colère, qui est exemptée de jeu.

Le but du jeu est de former une fresque avec six bandes de tissu. Mais d'abord, ils doivent aller chercher les bandes de tissu placées à l'intérieur d'une nasse située en mer. Les équipes sont divisées en trois groupes : trois nageurs qui doivent attacher la plateforme, trois autres personnes pour faire revenir la plateforme à l'aide de la corde puis deux autres aventuriers qui s'occuperont de faire les fresques.

Les rouges ont perdu le jeu de confort et ont alors une pénalité de 20 secondes. Malgré leur retard, ils se rattrapent. Et alors que les jeux sont serrés entre les deux équipes lors de la composition de la fresque, les rouges gagnant l'épreuve !

De retour sur leur camp, les jaunes pensent au conseil à venir. Stéphanie se sent en danger et cherche le collier. Autre aventurière en danger : Setha. Elle a bluffé ses camarades violets en début de jeu en leur faisant croire qu'elle a un collier. Certains souhaitent la pousser à sortir ce collier imaginaire... Enfin, Alexandra est aussi en danger. Yannick, Stéphanie, Nicolas, Setha et Anne-Sophie envisagent de l'éliminer avant de casser l'alliance qu'elle forme avec les anciens bleus. Il ne faut pas oublier que Yannick a deux bracelets maudits à son poignet et donc deux votes contre lui au conseil.

Conseil

Les jaunes se retrouvent devant Denis Brogniart. Avant de voter, ils échangent sur leur défaite. C'est l'occasion pour Olga de révéler ne pas vouloir prendre le lead sur les épreuves par crainte des réactions de Yannick. Il se dit très surpris et même touché. "C'est très violent ce que tu dis, je ne pense pas que tu t'en rendes compte", lance-t-il à sa camarade. De son côté, Stéphanie regrette que les ex-bleus soient si soudés, contrairement aux ex-violets et ex-verts qui se sont fondus dans l'équipe.

Personne ne sort de collier d'immunité, place au dépouillement. Olga, Alexandra et Setha ont toutes les trois un vote contre elle. Yannick en a trois et Stéphanie en a cinq, elle est donc éliminée.