Koh-Lanta : "Plus de seins ni de fesses" pour Ambre, -18kg pour Jean-Charles... Avant/après bluffants !

Ils sont encore six en lice dans Koh-Lanta, Le Totem maudit après l'élimination de Nicolas la semaine dernière. Ce mardi 7 juin 2022, c'est Bastien qui a remporté la toute dernière épreuve d'immunité de cette édition. Il est donc, pour l'heure, le seul à être assuré de participer à la mythique course d'orientation. Alors, forcément, au petit matin, le cordiste est de bonne humeur ! A cela s'ajoute une surprise... Au réveil, les aventuriers – sans Olga qui a passé la nuit à l'infirmerie après s'être foulé la cheville – découvrent une balance et un miroir sur le camp. C'est l'occasion de découvrir leur nouvelle apparence physique, après pas moins de 37 jours de privation, sans nourriture ni confort.

Jean-Charles est le premier à se lancer. "Pour le coup, ça fait vraiment naufragé ! Cette barbe de malade ! Je ne me voyais pas comme ça. Je ne suis pas habitué. Moi, je suis plutôt gras. Ça fait bizarre je trouve. Il manque quelque chose", s'amuse-t-il pointant son ventre plus plat qu'à son arrivé. Plus encore, face caméra le fustier avoue avoir "l'impression d'avoir été aspiré par l'intérieur". "C'est assez spécial à vivre. J'ai toujours eu l'habitude de me voir un peu molletonné. Du coup, de me voir sec, ce n'est pas trop mon truc", ajoute-t-il. Toutefois, il s'accommode rapidement de son nouveau visage, affiné et barbu. "J'aime bien ma tête. Ça fait naufragé, ce n'est pas si mal. Je me trouve beau !", conclut-il. Il pesait 94 kilos et n'en fait plus que 76 ce qui correspond à une perte de poids énorme de 18 kilos !

Bastien prend à son tour place devant le miroir. "Mes bras sont horribles, je suis sec. J'ai perdu des biceps, des triceps, des avant-bras", lâche-t-il avant d'évoquer avoir également perdu "du dos, des dorsaux". "Ça m'a choqué ! Après, les abdos j'en ai toujours eu donc ça ne m'a pas trop marqué, ajoute-t-il Mais quand on regarde dans le détail, on se rend compte que ça pique. Je n'avais pas de gros mollets ni de grosses jambes, mais alors là..." Tout comme Jean-Charles, Bastien se trouve un nouveau charme. Surtout au niveau des cheveux. "J'aime bien. Je suis en recherche capillaire, et là comme ça ça me plait", lâche-t-il. Il pèse désormais 60 kilos et en a perdu 14 ! Une perte de poids incroyable !

François a perdu plus d'1/5 de son poids

C'est désormais Ambre qui se découvre. Elle remarque des cheveux blancs et des boutons. "Tout le monde m'a dit que j'aurai une super peau dans Koh-Lanta. C'est un mensonge !", balance-t-elle. Et de commenter sa nouvelle silhouette : "Je n'ai plus trop de formes... J'ai zéro poitrine. Je pense que c'est là où j'ai le plus perdu. Je n'ai plus de fesses non plus. Ce n'est pas cool du tout. Les hanches, je sais très bien que ça va revenir dans deux tartiflettes !" Mais ce qui l'a "le plus choquée", c'est l'état de son corps, "voir les cicatrices, toutes les plaies, les boutons de moustique". Elle s'est délestée de 7 kilos.

Géraldine, pose à son tour ses yeux sur sa nouvelle apparence. Elle remarque ses cheveux blancs et dit avoir la mine fatiguée. François se découvre à son tour : il a fondu comme neige au soleil. Mais tous les deux ne sont pas surpris, ils se sont déjà vus deux jours plus tôt lors de leur confort. Géraldine a perdu 10 kilos (de 67 à 57 kilos) et François 23 kilos (de 99 à 76 kilos).