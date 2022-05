Koh-Lanta : Nicolas éliminé, Jean-Charles règle ses comptes et annonce une triste nouvelle

Après le départ de Fouzi, arrivé dernier lors d'une épreuve éliminatoire face à Olga et Jean-Charles, ils ne sont plus que sept encore en lice dans Koh-Lanta, Le Totem maudit. Mais au cours du quatorzième épisode diffusé ce mardi 31 mai 2022, un autre aventurier a été éliminé. Résumé de cette soirée présentée par Denis Brogniart et au cours de laquelle Bastien, Ambre, François, Nicolas, Olga, Géraldine et Jean-Charles disputent une épreuve d'immunité avant de filer au conseil.

Olga et Jean-Charles restent dans l'aventure. Comme l'avait indiqué l'animateur la semaine passée, ils se retrouvent sur une île avec un coffre. Sur place, le duo a le droit de prendre 7 des trésors que contient ce coffre. A l'intérieur, ils trouvent les courriers de chaque aventurier, des denrées très attendues comme du chocolat mais aussi des avantages stratégiques. Le fustier souhaite prendre les avantages en priorité, Olga est d'accord. Ils choisissent également le riz, les pâtes, des cookies, des fruits secs et la lettre d'Olga. Ensemble, ils décident de ne rien dire des lettres. Les avantages contiennent un indice pour trouver un collier d'immunité ainsi qu'un vote supplémentaire pour le prochain conseil.

Sur le camp, Bastien se fabrique un instrument de musique de fortune. Il s'amuse alors à jouer de la flûte de pan. Olga et Jean-Charles reviennent. C'est l'occasion pour l'aventurier de régler ses comptes avec Ambre. Cette dernière nie être en alliance avec les ex-verts Nicolas et François. Mais ses explications ne sont pas convaincantes.

Le soir venu, ils dégustent des pâtes et des cookies. Et après une nuit, au petit matin, Jean-Charles file chercher le collier d'immunité avant que ses camarades ne se réveillent. Il réussit ! Pour le petit-déjeuner, c'est fruits secs pour tous et lecture du courrier pour Olga. C'est son époux et des amis qui lui envoient des mots réconfortants. Forcément, la danseuse fond en larmes. De son côté, Ambre ne digère pas les reproches de Jean-Charles de la veille, elle révèle même ne pas avoir dormi de la nuit.

Épreuve d'immunité

Tous se retrouvent face à Denis Brogniart pour une épreuve. C'est le mythique jeu de l'équilibre sur l'eau où les aventuriers doivent passer plusieurs étapes. Rappelons que Bastien a déjà une amulette d'immunité gagnée lors du jeu de confort de la semaine dernière.

Au fil des étapes, Jean-Charles, Ambre, Géraldine, Nicolas puis François sont éliminés. La grande finale, qui se joue sur l'intégralité du parcours, oppose Olga à Bastien. La victoire est finalement pour Olga.

Place désormais aux stratégies d'avant conseil. Jean-Charles a un collier mais seule Olga le sait, Bastien a une amulette et ne souhaite pas la céder. Nicolas craint d'être visé et souhaite mettre ses deux votes contre Géraldine tandis que le reste de la tribu envisage de voter contre Jean-Charles.

Conseil

Avant le dépouillement, chacun prend la parole. Denis Brogniart demande à Jean-Charles pour qui il vit cette aventure. "Je voulais la vivre avec ma mère. Et peu de temps avant que Koh-Lanta ne commence, elle est décédée. Pour le coup c'est assez spécial. Perdre sa mère c'est le pire, c'est une douleur immense peu importe l'âge", confie-t-il, révélant que ne pas pouvoir partager ce jeu avec elle est son "plus grand drame".

Personne ne veut partir si près du but, mais il est l'heure de voter. Rappelons que Nicolas (qui a hérité du vote noir de Maxime et Louana) et Olga votent deux fois. Avant le dépouillement, Jean-Charles sort son collier d'immunité. Les bulletins au nom de Jean-Charles ne sont pas comptabilisés. Géraldine a trois voix à son nom, Nicolas en a quatre et est donc éliminé. Il cède son vote noir à François.