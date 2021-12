Koh-Lanta : Laurent déjà gagnant, comment il a dépensé ses 100 000 euros !

Ils sont trois encore en lice pour le titre de grand gagnant de Koh-Lanta, La Légende. Ugo, Claude et Laurent ont gagné l'épreuve d'orientation et s'apprêtent à disputer celle des poteaux, lors de la grande finale diffusée mardi 14 décembre 2021 sur TF1. Parmi eux se trouvent deux gagnants : Ugo et Laurent. Le charmant brun à la silhouette musclée a remporté Koh-Lanta : La Nouvelle Edition en 2014 et donc le chèque de 100 000 euros qui va avec. Qu'a-t-il fait de cette jolie somme ?

Deux ans après sa victoire, Laurent a donné de ses nouvelles à Non Stop People. C'est ainsi qu'il a révélé comment il a dépensé l'argent gagné. Et c'est en homme réfléchi qu'il a agi ! Le grand blagueur de Koh-Lanta a souhaité économiser une grande partie de ses gains pour financer divers projets, notamment "développer son site internet sur lequel il proposait des stages de survie aux entreprises et aux particuliers", comme l'indiquaient en 2016 nos confrères. Puis, dans la foulée, il donnait plus de détails à Télé Star : "J'ai remboursé les dettes de ma mère. Elle a refait son salon et dispose d'une nouvelle télé. Et j'ai placé de l'argent sur un compte à la banque. J'ai l'intention de m'acheter un appartement, mais je ne veux rien précipiter."

Rappelons que Laurent Maistret est un aventurier hors-pair. En trois participations, il s'est fait une place parmi les meilleurs des meilleurs. En 2011, il a été éliminé à l'épreuve des poteaux. Puis, trois ans plus tard, il a remporté l'édition. En 2021, soit dix ans après sa toute première apparition dans le jeu de survie de la Une, il va une nouvelle fois au bout de l'aventure. Et il a encore ses chances de gagner ! Pour cela il doit, soit gagner les poteaux, soit être choisi comme finaliste par le gagnant de l'épreuve. Enfin, c'est aux membres du jury final de voter parmi les deux derniers survivants.

Cette saison est particulière pour Laurent Maistret. C'est la première qu'il vit sans sa mère Aïcha, décédée en janvier dernier après avoir contracté la Covid-19. Durant les épisodes de Koh-Lanta, La Légende, il a fait par moment référence à elle, lui demandant de l'aider et de lui donner de la force. C'est aussi elle qui l'avait porté en 2014. Elle souffrait à l'époque d'un cancer et avait donné la force nécessaire à son fils pour gagner.