Jessica Thivenin et Thibault Garcia amincis : photo bluffante de leurs nouvelles silhouettes !

Depuis la mi-mars, Jessica Thivenin et son amoureux Thibault Garcia avaient disparu des réseaux sociaux. Ce n'est qu'un mois plus tard que la jolie blonde et le charmant brun, parents de Maylone (2 ans et demi) et Leewane (née en août 2021), donnent de leurs nouvelles. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils apparaissent métamorphosés !

Cette pause de quelques semaines cachait en réalité le tournage d'une émission. En effet, le couple est au casting de la cinquième saison des Apprentis aventuriers de W9. Ils affronteront alors d'autres duos dans des épreuves sportives et vivront dans des conditions de survie. Le but est de remporter le titre de meilleurs aventuriers. Et qui d'autre qu'une star de Koh-Lanta pour présenter le programme ? Après avoir été aux commandes des quatre premières éditions, Moundir Zoughari cède sa place à Laurent Maistret.

Sur place, les apprentis Robinson n'ont que très peu de confort. Forcément, ils fondent comme neige au soleil. Jessica Thivenin et Thibault Garcia n'ont pas échappé à la règle ! Sur Instagram, le couple star de la télé-réalité publie des clichés en short de bain pour lui et bikini pour elle. Ils affichent tous les deux des pertes de poids bluffantes ! "-5 kilos et lui -10 kilos, précise l'ex-star des Marseillais en légende. Les apprentis aventuriers, meilleure et pire aventure de ma vie ! Hâte que vous puissiez découvrir bientôt sur W9." En commentaires, les internautes sont nombreux à réagir à ces nouvelles silhouettes incroyablement amaigries entre visages creusés, ventre ultra plat et cuisses très affinées pour la mère de famille.