Jessica Thivenin : Sa fille Leewane comparée à une "trisomique", elle n'en peut plus des attaques !

Maman de deux enfants (Maylone né le 7 octobre 2019 et Leewane née le 22 août 2021), Jessica Thivenin semble ne plus vouloir surexposer son fils et sa fille sur les réseaux sociaux. Excédée, la femme de Thibault Garcia a expliqué recevoir des critiques extrêmement méchantes et violentes sur ses enfants. Et pour faire comprendre aux internautes ce qu'elle peut ressentir, elle n'a pas hésité à dévoiler les messages qu'elle pouvait lire sur les réseaux sociaux. "À cause de ce genre de messages que je montre moins ma fille que mon fils. Je vais essayer de vous la montrer légèrement, je fais des efforts depuis une semaine mais les critiques sur les enfants me contrarient,", indique la candidate de télé-réalité avant de confier : "J'ai pu lire Leewane est trisomique..."

J'en ai eu de toutes les couleurs

Concernant son fils Maylone, celui-ci n'est pas non plus épargné par les internautes. "Depuis que Maylone est petit j'en ai eu de toutes les couleurs. Maylone est autiste, Maylone est associable, Maylone est ci, Maylone est ça. C'est pas normal et ci et ça. Du coup c'est fatigant pour une maman alors ma fille je la montre moins et je vois moins de choses qui me contrarient. Après Maylone c'est trop tard lol. Bref 20 secondes de Snap les gens se permettent de dire tout et n'importe quoi", indique-t-elle, visiblement à bout de nerfs. Très protectrice avec sa fille de 3 mois et son fils de 2 ans, Jessica semble vouloir désormais les préserver de la haine véhiculée par certains abonnés malveillants.

Par ailleurs, Maylone et Leewane s'entendent à merveille comme elle l'avait confié à son retour de la maternité juste après la naissance de sa fille. Elle avait dévoilé la rencontre du petit garçon avec sa petite soeur. "Là ça y est, on est à la maison. On a ramené Leewane à la maison (...) C'était incroyable, la rencontre avec son frère, c'était...J'ai pas les mots, c'était fou. C'était le troisième plus beau jour de ma vie. La naissance de mes enfants plus leur rencontre. C'était wow." Des moments magiques pour Jessica Thivenin et Thibault Garcia.