Jessica Thivenin : Son fils Maylone, un génie ? "Enstein est là !"

Maylone serait-il un être doté d'un quotient intellectuel bien supérieur à la moyenne ? À seulement un an, le petit garçon impressionne ses parents, Jessica Thivenin et de Thibault Garcia. Très fier, le candidat des Marseillais VS Le reste du monde a d'ailleurs partagé les exploits qu'a réalisés son fils le 14 mai 2021 sur Snapchat.

Concentré à résoudre les mystères d'un jeu éducatif, le petit blondinet a réussi à retrouver et à repositionner toutes les formes géométriques aux places qui conviennent. "Bravo ! Oui c'est le bon endroit oui !", s'exclame plusieurs fois son papa, totalement fan. Quelques instants plus tard, le mari de Jessica Thivenin a tenu à complexifier les choses avec un "Niveau 2". Cette fois, Maylone va devoir nommer les lettres de l'alphabet et replacer toutes les petites lettres sur une planche de bois.

Enstein est là

"Montre-moi maintenant ça, montre-nous un peu la puissance", souffle Thibault avant de demander à son fils : "C'est quelle lettre ça ?" Mais rien ne semble faire peur au valeureux Maylone qui devine aisément chaque lettre de l'alphabet. "Ensuite c'est quoi ça ? O Exactement c'est le O ! Mais c'est un génie ! C'est un génie !", s'écrie son papa, décidément très admiratif de l'intelligence de son enfant. "T'es trop chaud Maylone franchement tu es un génie. Madame et messieurs je crois que nous avons créé un génie. Enstein est là !" conclut le candidat de télé-réalité.

En plus d'être un petit garçon craquant et très intelligent, Maylone s'apprête également à devenir grand-frère. Enceinte, Jessica va bientôt donner naissance à une fille comme elle l'a dévoilé le 9 mai 2021 au cours d'une fête Gender-Reveal Party. Menacée d'être alitée, la jeune femme avait subi un cerclage en début d'année pour éviter un accouchement prématuré.