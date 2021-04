Jessica Thivenin enceinte : obligée d'être alitée, son col de l'utérus s'est "ramolli"

Opérée le 3 avril au matin pour un cerclage (une intervention chirurgicale qui consiste à maintenir le col de l'utérus afin qu'il ne s'ouvre pas trop vite pour éviter une potentielle fausse couche),Jessica Thivenin est rentrée chez elle. C'est la seconde fois que la femme de Thibault Garcia subit cette opération puisqu'elle avait déjà dû se faire poser un cerclage pour sa première grossesse lorsqu'elle était enceinte de Maylone. Fatiguée mais soulagée, elle indique : "Bon je suis rentrée. Le cerclage s'est bien passé. La gynéco m'a dit qu'elle avait vu les cicatrices de l'ancien cerclage sur mon col. Maintenant faut juste espérer que mon col ne bouge pas."

Mauvaise nouvelle pour Jessica. Elle qui redoutait l'alitement pour cette seconde grossesse va devoir rester au lit au moins pendant quinze jours. Elle indique : "J'ai eu ma gynéco avant de partir de l'hôpital du coup qui m'a dit que mon col était mou, qu'il s'était ramolli depuis la dernière fois et que du coup pendant les quinze prochains jours je suis alitée je suis au repos. Je peux plus rien faire donc voilà." Tentant malgré tout de rester positive, elle ajoute : "Vous aurez bien compris que je vais vous faire des storys allongée du coup. Je reste à la maison on a installé le lit en bas. Je vais dormir en bas pour éviter de monter les escaliers. Je suis pas complètement interdite de monter non plus ou de bouger comme la première fois mais je suis en repos."

Toujours présent pour soutenir son épouse, Thibault reste optimiste et est impatient de devenir papa pour la seconde fois. "On a relativisé, on se dit tout le positif" indique le candidat des Marseillais VS Le reste du monde.