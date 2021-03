Jessica Thivenin enceinte : mauvaise nouvelle sur sa grossesse et opération à venir

Jessica Thivenin a appris une mauvaise nouvelle. Enceinte de son deuxième enfant avec son mari Thibault Garcia, la star des Marseillais a raconté sur Snapchat, lundi 22 mars 2021, qu'elle allait devoir faire très attention dans les semaines à venir et qu'elle allait devoir se faire opérer.

Lorsqu'elle était enceinte de Maylone (1 an), Jessica Thivenin avait dû être alitée quatre mois avant son accouchement. Un épreuve terrible qu'elle risque bien de revivre. "Ma gynéco voulait me parler, je pensais qu'elle voulait me faire le debrief de ma prise de sang, mais en fait non. Elle m'a dit que mon col était à 2 millimètres de plus qu'un col réduit [s'il diminue encore, le col de l'utérus peut commencer à s'ouvrir, dlr], je dois faire très attention, ne pas me surmener, faire la mémé à la maison, ne pas trop en faire, ne pas trop sortir... Autant vous dire que ça m'a mis un coup de pas bien parce que je n'ai vraiment pas envie que mon alitement recommence", a-t-elle déclaré.

Une intervention médicale à venir...

Jessica Thivenin a donc pris rendez-vous pour un "cerclage" au début du mois d'avril, pratique qui consiste à resserrer le col de l'utérus. "Je vais passer au bloc. Le cerclage ça va aider à maintenir mais ça ne veut pas dire que mon col ne bougera pas...", a-t-elle précisé. Un coup de massue pour la jolie blonde de 31 ans qui doit revoir son quotidien. "Franchement ça m'a saoulé d'apprendre cette nouvelle hier. Je ne suis qu'à 12, bientôt 13 semaines de grossesse, ça me saoule. Donc je vais faire attention, je ne veux vraiment pas revivre ce que j'ai vécu, donc vous allez beaucoup me voir allongée dans le lit ou sur le canapé. Je vais me reposer encore plus", a-t-elle promis au bord des larmes.

Un repos qui ne sera pas évident vu qu'elle s'occupe de son fils. "Je ne sais pas comment gérer, je me dis que j'ai un enfant, en plus il est trop intéressant, j'ai envie de faire des trucs trop bien avec lui et en même temps je ne peux pas me permettre de me retrouver bloquée dans un lit par la suite... J'ai envie de pleurer, mais ça va, mon col est au-dessus de la moyenne mais je suis tellement angoissée de devoir revivre ce que j'ai vécu, encore pire avec un enfant, a-t-elle expliqué. J'aimerais tellement qu'on me dise 'c'est bon vis ta vie', il y a des femmes enceintes qui voyagent aux quatre coins du monde jusqu'à la fin, qui travaillent jusqu'au bout, et moi j'ai un col de merde." Et pour elle de conclure sur une note optimiste : "Allez c'est pas grave, il va tenir. Il a tenu la première fois, il tiendra la deuxième !"