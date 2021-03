Jessica Thivenin enceinte : elle se confie sur le sexe de son deuxième enfant

Enceinte de son deuxième enfant, Jessica Thivenin est allée faire une échographie avec son mari Thibault Garcia à Dubaï. En route pour la clinique, la maman de Maylone est apparue très souriante mais surtout impatiente de découvrir enfin son bébé. "On va voir le bébé ! Ça c'est le meilleur rendez-vous hein ?, dit-elle à son époux avant d'ajouter : "C'est trop bien ! En plus là c'est pas les échos genre toutes Leds là, là c'est la vraie où tu vois tout, tu vois le cerveau tu vois les petits coups donc voilà."

On ne veut pas savoir le sexe

Grosse différence avec sa première grossesse, la candidate de télé-réalité ne souhaite pas connaître le sexe de son futur bébé. Elle s'explique : "On ne veut pas savoir le sexe. Voilà. On peut savoir si on veut mais on a déjà refusé à la prise de sang et là on va encore refuser parce qu'on attend nos parents, on attend notre famille, on attend d'être en France. Et vous m'avez tous dit : 'Mais pourquoi tu demandes pas à ce qu'ils te le mettent dans une enveloppe ?' Parce que rien qu'hier on était au restaurant, on discutait et Monsieur là il m'a dit 'Mais tu crois pas qu'on peut pas lui dire quand même vite fait qu'il passe sur le sexe ?' Alors même pas je veux d'enveloppe chez moi. Sur un malentendu ça peut aller trop vite. On peut ouvrir l'enveloppe sans faire exprès en pensant qu'on reçoit quelque chose etc."

Le futur papa devra donc rester patient pour savoir si sa femme attend une petite fille ou un petit garçon ainsi que Maylone qui est apparemment "trop fier d'être bientôt grand frère".