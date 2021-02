Jessica Thivenin enceinte : photos de son baby bump et confidences sur cette grossesse "pas évidente"

Un peu plus tôt sur Snapchat, Jessica Thivenin se confiait sur cette deuxième grossesse qui lui cause quelques désagréments. "Je me montre sans filtre, ma grossesse me fait plein de boutons. Donc je ne me maquille pas, je laisse ma peau à l'air libre. Ce n'est pas évident, entre les nausées, les boutons... Tant pis, ça fait partie du jeu, lâche-t-elle. En tout cas, Maylone a été plus cool avec moi. Non ce n'est pas vrai, il m'a fait la misère. J'ai été alitée 4 mois. Mais je parle physiquement. Cette grossesse est complètement différente. Du coup je ne vais pas me maquiller. Vous me dites que je ne suis pas apprêtée, bah je vais l'être encore moins."

Le 23 février 2021, la belle blonde avait déjà prévenu qu'elle vivrait cette nouvelle aventure à sa manière. Critiquée sur le fait qu'elle prenne moins soin d'elle qu'avant d'être enceinte, elle avait répondu. "Je suis influenceuse mais je vis juste ma vie normale. Là je suis enceinte, je suis fracassée. Je suis dans un état pitoyable. Je n'ai pas envie de me préparer, j'ai juste envie de dormir la moitié de la journée. Si vous voulez voir des Instagram Beauty, allez suivre des filles qui sont dans la mode et les trucs de beauté. Ce n'est pas mon cas", avait-elle lâché. Une mise au point claire et nette !