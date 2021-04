Jessica Thivenin, son fils Maylone réanimé deux fois : Thibault Garcia reste très marqué

La deuxième grossesse de Jessica Thivenin ne se passe pas aussi bien qu'elle l'aurait souhaité. La candidate de télé-réalité de 31 ans est contrainte d'être encore une fois alitée, après avoir eu recours à un cerclage (une intervention chirurgicale qui consiste à maintenir le col de l'utérus afin qu'il ne s'ouvre pas trop vite pour éviter une potentielle fausse couche). Un véritable coup de massue pour la jolie blonde qui ne peut donc pas toujours assurer son rôle de maman avec son fils Maylone (1 an). Heureusement, elle peut compter sur son mari Thibault Garcia pour prendre le relais.

Ce dernier n'a toutefois pas toujours été capable de s'occuper seul de son enfant. Et pour cause, il a longtemps craint que Maylone soit sujet à de nouveau problèmes de santé, lui qui a frôlé la mort à plusieurs reprises. Jessica Thivenin a toujours eu les bons gestes pour lui sauver la vie. "Ça fait un mois que je ne suis pas sortie de la maison, depuis mon opération, je regarde les stories de mon mari depuis que je suis allongée, je veux voir ce qu'il fait avec Maylone. Ça m'a trop touché quand il dit qu'il avait repris confiance en lui, je suis contente. Parce que c'est vrai qu'il n'avait pas du tout confiance en lui par rapport à Maylone, c'était une période difficile avec lui au début. Quand je l'ai réanimé les deux fois... Oui deux fois, il y en a une qu'on avait pas déclaré. Même appeler les secours, il était perdu, il sait faire mais il perd tous ses moyens, c'est hyper stressant", a-t-elle confié.

Pour l'aider à se préparer à toute éventualité, même les plus dramatiques, Jessica Thivenin se transforme donc en coach de secourisme. "Ce matin dans la piscine encore je lui disais 'tu te rappelles comment on fait, s'il tombe et qu'il est inconscient, etc...' On se fait des petits rappels de secourisme, ça lui redonne confiance en lui", a-t-elle ajouté. Depuis, les premières sorties entre père et fils ont été de véritables réussites.