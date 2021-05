Jessica Thivenin et Thibault Garcia bientôt parents pour la 2e fois : le sexe du bébé dévoilé en vidéo

Jessica Thivenin et Thibault Garcia ont tenu jusqu'au bout ! Voilà déjà plusieurs jours qu'ils détenaient la fameuse enveloppe révélant le sexe de leur deuxième enfant. Mais, désireux d'apprendre la nouvelle entourés de leurs proches en France, les amoureux ont choisi de faire durer le suspense. Et ce week-end, le mystère a enfin été percé au grand jour !

En effet, depuis leur ville natale de Marseille, Jessica Thivenin et Thibault Garcia ont organisé une magnifique gender-reveal party. Dans un jardin ensoleillé, le couple a pensé à chaque détail : ballons roses et bleus de part et d'autres, gourmandises, photobooth et des invités triés sur le volet. Tout était réuni pour rendre cette journée inoubliable. Ne restait plus qu'à annoncer la bonne nouvelle aux internautes !

Dimanche 9 mai 2021, Jessica Thivenin a donc enfin dévoilé qu'elle attendait une petite fille ! "It's a GIRL !!! Nous sommes tellement contents , heureux, comblés, vous savez comme je rêvais de ce moment de pouvoir vivre ce moment en famille. Maintenant on a trop hâte qu'elle pointe le bout de son nez!!", a-t-elle légendé sous une vidéo du grand moment de la révélation.

De son côté, Thibault Garcia a écrit : "Tellement heureux et fier d'attendre une princesse avec ma magnifique femme ! C'est La fille a son père déjà !"