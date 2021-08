Jessica Thivenin maman pour la 2e fois : sa fille est née, le prénom dévoilé

Le chemin aura été long et tumultueux mais ça y est ! Jessica Thivenin a donné naissance à sa petite fille pour son plus grand bonheur et celui de son mari, Thibault Garcia. Toujours très actif sur les réseaux sociaux, le couple s'est empressé d'annoncer la bonne nouvelle à leurs abonnés Instagram par le biais d'une première photo ce 22 août 2021. L'occasion au passage de découvrir le jolie prénom dont a hérité leur bébé.

"Notre fille LEEWANE est née cette nuit le 22 août à 3h32 , elle pèse 2kg460 . Elle est là enfin parmis nous.

Après toutes ces semaines à se battre pour la garder le plus longtemps possible dans mon bidou, enfin on peut la serrer contre nous. Nous sommes en néonat mais elle est forte, je suis tellement fière de nous! merci mon dieu 34SA + 6" écrit Jessica en légende d'une photographie prise juste après son accouchement.

De son côté, Thibault a également partagé un premier cliché de sa fille sur Instagram. En légende, il écrit : "LEEWANE est née aujourd'hui le 22 août à 3h32 , elle pèse 2kg460 . Tout va bien pour elle. Dieu merci et bravo à la maman la plus exceptionnelle du monde, ma femme @jessicathivenin. Merci pour ce nouveau cadeau que tu m'a encore offert".