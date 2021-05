Jessica Thivenin enceinte et à nouveau hospitalisée : elle perd "beaucoup de sang d'un coup"

Enceinte de son deuxième enfant - une petite fille -, Jessica Thivenin subit encore une grossesse compliquée. Il y a quelques jours, l'influenceuse se réjouissait d'être rentrée chez-elle, auprès de son fils Maylone (1 an et demi) et de son mari Thibault Garcia, après avoir été hospitalisée pour avoir perdu les eaux. Sur Instagram, elle a annoncé avoir réintégré l'hôpital après avoir perdu "beaucoup de sang".

"Je suis à l'hôpital. Thibaud va arriver. J'ai encore perdu beaucoup de sang d'un coup. Plein de liquide, d'un coup. Comme la dernière fois en pleine nuit, sauf que là c'était ce matin. J'étais allongée sur le canapé, mon fils était sur le lit, je ne faisais rien de fou. Je ne me suis même pas levée pour aller aux toilettes", se désole Jessica Thivenin depuis sa chambre d'hôpital. Pour l'heure, elle est forcée de rester alitée.

Après une grossesse aussi compliquée pour Maylone, son premier enfant, l'influenceuse de 31 ans veut surtout que sa famille ne s'arrête pas de vivre pour quelques jours passés à l'hôpital. "Je me suis dit : 'Stop'. On ne va pas disparaître pendant trois jours. J'en ai marre qu'on se prenne la tête. On se dit que tout va bien, on ne va pas stresser mais continuer. On va continuer à vivre. J'ai dit à mon mari : 'Va à la maison, fais des trucs !'", poursuit-elle.

Pour l'instant, l'état de santé de Jessica Thivenin est stable. Sa future fille va bien également. "Là je suis sous surveillance à l'hôpital (...) Pour l'instant ça va, je suis stable (...) Le petit va bien, son coeur bat (...) Je suis deg' parce que j'étais tellement bien chez moi avec mon fils. Je fais la même chose qu'ici : rien en fait", regrette la candidate des Marseillais (W9).