Jessica Thivenin enceinte, la vie de son bébé en danger : elle craint "un drame" et se confie

Mardi 18 mai 2021, Jessica Thivenin et Thibault Garcia ont annoncé une très mauvaise nouvelle. Comme pour sa première grossesse, la star des Marseillais rencontre de lourds pépins de santé. Déjà obligée de se ménager depuis le début, elle se retrouve désormais hospitalisée. En effet, après une absence remarquée sur les réseaux sociaux, la jolie blonde de 31 ans a expliqué que la vie de sa petite fille était en danger alors qu'elle est à peine à la moitié du chemin jusqu'à sa naissance.

Ce mercredi 19, Jessica Thivenin a donné de ses nouvelles. "Je garde le sourire, je suis consciente que la situation est très très très critique mais je ne vais pas commencer à déprimer toute la journée. J'ai eu beaucoup de questions donc je vais vous expliquer. Déjà aujourd'hui, je suis à 21 semaines de grossesse. Je suis stressée et pas bien parce qu'il faut que j'arrive à 24 pour que le bébé soit viable. Là, s'il arrive un drame, on ne pourra rien faire. J'en suis consciente mais je veux rester positive", a-t-elle confié via sa story Instagram.

Et pour l'influenceuse aux millions de followers d'apporter quelques précisions sur les causes de son hospitalisation : "Ma fille, mon mari et moi on va se battre. On va essayer d'y arriver. J'ai la poche des eaux qui est fissurée depuis quelques jours, c'est pour ça qu'on fait attention aux infections. Maintenant, la poche du bébé n'est plus hermétique. Il ne faut pas que j'ai de contractions, il ne faut pas que je perde trop de liquide tous les jours. La situation est très différente de celle de Maylone, même si ça arrive au même stade de la grossesse. Pour Maylone, c'était un problème de col. Il me restait un centimètre et j'avais des contractions, on avait peur qu'il veuille sortir trop tôt. Là c'est un problème de poche des eaux qui est fissurée, mon col va très bien."

Séparée de ses proches et surtout de son fils (1 an et demi) qui ne peut pas lui rendre visite, Jessica Thivenin se console avec des vidéos de lui au quotidien, en espérant le revoir très vite.