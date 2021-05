Jessica Thivenin enceinte et hospitalisée pour une situation critique : "J'ai perdu beaucoup de sang..."

Depuis plus de deux jours, Jessica Thivenin et Thibault Garcia ont complètement disparu des radars. Plus de placements de produits, plus de vidéos de famille avec leur fils Maylone (1 an et demi) et plus de sessions confidences sur leurs réseaux sociaux respectifs. Une absence qui a inquiété bon nombre de leurs fans et qui a surtout laissé place aux rumeurs les plus folles. Et pour cause : enceinte de son deuxième enfant, et alors qu'elle rencontre déjà quelques problèmes avec sa grossesse, certains ont craint qu'elle n'ait perdu le bébé.

Mardi 18 mai 2021, la star des Marseillais est enfin sortie du silence pour s'expliquer... depuis une chambre d'hôpital. "Nous sommes comme vous le voyez à l'hôpital. J'ai rompu la poche des eaux et j'ai perdu beaucoup de sang dans la nuit. Vous vous rendez bien compte qu'on est seulement à 20 semaines de grossesse, donc c'est une situation très compliquée, très critique dans le sens où notre bébé n'est pas viable encore. Donc je suis surveillée, testée. On surveille les infections, on surveille tout", a-t-elle confié via sa story Instagram. Et pour elle de rassurer malgré ces mauvaises nouvelles : "Pour l'instant, le bébé va bien. Voilà pourquoi on a disparu."

D'une seconde à l'autre, tout s'effondre

Reste que la situation apparaît incompréhensible et injuste pour Jessica Thivenin qui espérait vivre une grossesse plus sereine que sa première. "Ça fait quelques semaines que mon col allait très bien, depuis que j'ai fait mon opération du cerclage. Il était normal, j'avais une grossesse tout à fait normale. On m'a dit que je pouvais même partir en vacances sans inquiétude. Je faisais quand même très attention vous avez vu, je restais à la maison, je ne faisais pas grand chose. Je ne portais même pas mon fils. Mais c'est arrivé. Je ne sais même pas quoi penser. Du coup je passe du tout va bien à plus rien ne va, d'une seconde à l'autre tout s'effondre. Donc c'est un peu compliqué", a-t-elle reconnu, la mine fatiguée.

Jessica Thivenin doit donc encore rester alitée à l'hôpital le temps d'être certaine que la petite fille qu'elle porte ne coure aucun danger. De ce fait, elle se retrouve séparée de son fils Maylone. Un véritable déchirement pour la jolie blonde de 31 ans. "Je ne peux pas voir mon fils comme je suis à l'hôpital et qu'il y a la Covid. Je lui fais des appels en visio. On vit au jour le jour. Là, je redonne des nouvelles parce que dans ma tête ça va mieux. Avant, ça n'allait pas du tout, mon mari non plus forcément. Pendant 2-3 jours, j'ai beaucoup pleuré, c'était difficile", a-t-elle encore expliqué. Jessica Thivenin et Thibault Garcia demeurent optimistes malgré tout et assurent continuer à "se battre" coûte que coûte.