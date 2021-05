Jessica Thivenin enceinte : elle a quitté l'hôpital après ses frayeurs, le bonheur de retrouver son fils

Au comble du bonheur, Jessica Thivenin est de retour à la maison auprès de son mari Thibault Garcia et de son fils Maylone. Le 23 mai 2021, la jolie blonde enceinte de son deuxième enfant a annoncé sur Snapchat être finalement rentrée chez elle. "J'ai retrouvé mon bébé ! Je suis arrivée, il a crié 'Maman ! Maman !'", dit-elle. Soulagée de pouvoir se reposer chez elle, elle ajoute : "Je vous explique : ils m'ont laissée partir, pas que tout va bien, tout est pareil mais vu qu'ils vont rien faire de plus pour moi à l'hôpital ils m'ont dit 'bah tant qu'à faire au lieu de rester à l'hôpital, allez chez vous.'"

Je t'aime trop

Une très bonne nouvelle pour la maman de Maylone qui avait confié la veille avoir le moral dans les chaussettes à cause de son hospitalisation et de cette seconde grossesse compliquée. Très heureux d'avoir enfin retrouvé sa maman, Maylone est apparu très tendre avec Jessica et ne pouvait s'empêcher de rester tout près d'elle. "Je pars plus jamais, je reste avec toi pour toujours ! Je t'aime trop", lui souffle tendrement la candidate des Marseillais VS le Reste du monde.

Très excité d'être avec sa maman, le craquant petit garçon n'a pu s'empêcher de danser partout dans la maison pour montrer à quel point il était ravi. "Je le vois courir de partout je suis trop contente confie Jessica Thivenin, J'ai des allers et retours à faire à l'hôpital mais rien que pour le moral d'être chez moi ça n'a rien à voir."

Hospitalisée d'urgence il y a quelques jours après avoir perdu beaucoup de sang, les médecins avaient découvert que la poche des eaux de Jessica s'était fissurée. La candidate de télé-réalité avait par la suite dû rester sous surveillance médicale stricte comprenant des prises de sang, des prélèvements et des échographies pour vérifier que sa petite fille allait bien. Stressée de faire une fausse couche, elle expliquait le 22 mai 2021 sur Snapchat : "Si je rentre à la maison, quand je pourrais rentrer, je ne peux pas bénéficier d'aide à domicile parce que le bébé n'est pas viable. Tant que le bébé n'est pas à 24 semaines ils ne peuvent rien faire pour lui. Je suis à 21 semaines. Même si il se passe quelque chose ils ne sauveront pas mon bébé parce qu'ils ne peuvent rien faire."