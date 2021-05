Jessica Thivenin hospitalisée et au plus mal : "Je fais que pleurer, je n'arrive pas à m'arrêter"

Hospitalisée depuis quelques jours après avoir perdu beaucoup de sang, Jessica Thivenin tente de garder le moral et espère chaque jour ne pas perdre son bébé. Enceinte d'une petite fille, la jeune femme a annoncé que sa poche des eaux avait rompu et qu'elle avait dû se rendre en urgence à l'hôpital. Craignant chaque jour de faire une fausse couche, la femme de Thibault Garcia s'est livrée à coeur ouvert sur Snapchat.

"J'espère que ce ne sera plus qu'un mauvais souvenir tout ça et que tout se passe bien... J'aurais tellement rêvé d'avoir une grossesse de rêve", indique-t-elle avec un brin de mélancolie dans la voix. Les larmes aux yeux, elle ajoute : "Hier j'étais un peu en dépression, j'étais pas trop bien ça va être long. Quand je pense au chemin à parcourir parfois ça me mine le moral (...) Je fais que pleurer je n'arrive pas à m'arrêter je sais pas pourquoi j'ai le moral dans les chaussettes." Une bonne nouvelle devrait cependant remonter le moral de la jolie blonde puisque les médecins l'ont autorisée à voir son fils Maylone. Une belle journée s'annonce donc pour Jessica qui devrait retrouver le sourire en compagnie de son adorable petite tête blonde.

Il y a quelques jours, la candidate des Marseillais VS Le reste du monde avait expliqué en détails à ses fans le problème de santé critique auquel elle avait dû faire face. "Je suis à 21 semaines de grossesse. Je suis stressée et pas bien parce qu'il faut que j'arrive à 24 pour que le bébé soit viable. Là, s'il arrive un drame, on ne pourra rien faire. (...) J'ai la poche des eaux qui est fissurée depuis quelques jours, c'est pour ça qu'on fait attention aux infections. Maintenant, la poche du bébé n'est plus hermétique. Il ne faut pas que j'ai de contractions, il ne faut pas que je perde trop de liquide tous les jours. La situation est très différente de celle de Maylone, même si ça arrive au même stade de la grossesse. Pour Maylone, c'était un problème de col. Il me restait un centimètre et j'avais des contractions, on avait peur qu'il veuille sortir trop tôt. Là c'est un problème de poche des eaux qui est fissurée, mon col va très bien."

Pour rappel, la femme de Thibault Garcia avait également connu de lourds problèmes lors de sa première grossesse. Alitée car son col de l'utérus avait tendance à s'ouvrir trop tôt, la jeune maman avait ensuite craint de perdre son bébé qui avait été diagnostiqué d'une atrésie de l'oesophage à la naissance.