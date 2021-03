Thibault Garcia blessé : il dévoile une photo impressionnante et s'explique

Bientôt papa pour la seconde fois, Thibault Garcia soutient sa femme Jessica Thivenin enceinte depuis quelques mois. Mari parfait, le candidat de télé-réalité a toujours été présent pour soutenir son épouse lors de sa première grossesse compliquée mais également pour tous les problèmes de santé de son fils Maylone, né avec une atrésie de l'oesophage en octobre 2019. Mais cette fois, c'est Thibault qui a un problème.

Le 28 mars 2021, le candidat des Marseillais VS Le reste du monde a confié qu'il s'était blessé au niveau de la jambe pendant une partie de football avec des amis. Choqué par l'ampleur de sa blessure, il a également filmé sa cuisse pour montrer l'énorme hématome qui s'était formé. Il raconte : "J'ai un peu mal à la jambe, j'ai fait du foot il y a deux jours. Regardez ma jambe j'ai fait une déchirure à l'adducteur et là il y a ça qui vient de sortir. J'ai continué de courir pour le foot mais j'avais senti que j'avais eu mal et là franchement bah on voit que j'ai mal. Voilà là j'ai moins mal mais c'est bleu rouge mélangé."

Malgré tout, ce n'est pas à lui qu'il pense en ce moment. Toujours soucieux du bien-être de sa femme, il évoque également le fait que Jessica doit bien se reposer lors de cette seconde grossesse. Peut-être bientôt forcée d'être alitée, Jessica ménage ses efforts et ne se dépense pas trop pour éviter une ouverture trop rapide de son col. "Faut pas que Jess' elle bouge trop donc voilà elle a une demi-heure par jour pour marcher", explique le papa de Maylone.

Opérée début avril pour se faire poser un cerclage (afin d'éviter une fausse couche), Jessica avait confié sa peine sur Snapchat le 27 mars 2021. Déjà alitée pour sa première grossesse, la jeune femme pensait enfin vivre une grossesse "normale" pour son second enfant. Un rêve peut-être impossible pour elle puisque sa gynécologue l'a averti que l'alitement était une nouvelle fois fort probable pour elle. À bout de nerfs, elle indiquait : "J'ai envie d'avoir une grossesse normale, j'ai envie de vivre normalement. (...) Tout le monde me disait 'T'inquiètes pas deux grossesses ne sont jamais pareilles' Je suis pas bien. J'aimerais courir avec mon fils au parc. J'ai l'impression je ne sers à rien et je vais louper plein de trucs, ça me fait trop de la peine."