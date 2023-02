Thibault Garcia surpris par Jessica Thivenin devant une vidéo coquine : des images qui font réagir

Le sujet des vidéos coquines est à la mode en ce moment avec Amandine Pellissard et son mari Alexandre. Depuis leur reconversion dans le X, les anciens candidats de Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1) font beaucoup parler. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce couple qui fait le buzz. Le 5 février 2023, Thibault Garcia a posté un Reels qui n'est pas passé inaperçu, sur Instagram.

Depuis quelque temps, Jessica Thivenin et son époux se plaisent à proposer des contenus vidéos humoristiques à leurs abonnés. Et cette nouvelle vidéo du dimanche n'est pas passée inaperçue. On peut y découvrir Thibault Garcia en train de faire semblant de lire le livre de sa femme (baptisé Mes enfants, mes batailles et sorti en juin dernier). En réalité, le papa de Maylone et Leewane (3 ans et 1 an) regarde son téléphone... sur lequel apparaît une femme en string, en train de twerker. En arrière-plan, la candidate emblématique des Marseillais est en train de se maquiller. Et, quand elle essaie de jeter un oeil à ce que son mari est en train de faire, il tourne les pages. S'il ne s'est pas fait prendre la première fois, la seconde il n'a pas échappé à une claque.

Une vidéo hilarante

"Mdr dans le livre de Jessica en plus, bien joué", "Vous êtes excellents tous les 2, ne changez surtout pas", "Thibault tu abuses", "On peut regarder le menu sans consommer, c'est drôle", "j'adore vos vidéos", a-t-on notamment pu lire. Bien entendu, ils n'ont également pas échappé à quelques critiques (minimes). "Ce couple durera pas ! Thibault est pas heureux ça se voit trop. Ça fera comme Carla et l'autre, j'ai toujours dit qu'ils se sépareraient un jour", "Ca paye plus les placements de produits ?", a-t-on par exemple posté.