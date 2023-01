"Je le savais au fond de moi" : Maylone va mal, Jessica Thivenin annonce une triste nouvelle concernant son fils

C'est la douche froide pour Jessica Thivenin et son mari Thibault Garcia. Ce vendredi 27 janvier 2023, la candidate emblématique des Marseillais (W9) a fait de nouvelles révélations sur l'état de santé de son fils Maylone (3 ans). L'occasion de découvrir qu'il devra de nouveau passer sur une table d'opération.

Depuis sa naissance, le frère de Leewane (1 an) a de nombreux soucis de santé. Il a tout d'abord dû rester hospitalisé après sa naissance car il avait une atrésie de l'oesophage. Il a donc rapidement été opéré. Le petit garçon a également frôlé la mort à deux reprises et a dû être réanimé par son papa. Il a aussi subi une nouvelle opération à cause d'un problème de trachée. Depuis, il a fait plusieurs allers-retours à l'hôpital pour différents soucis de santé.

Et dernièrement, c'est une vilaine toux et des vomissements qui inquiétaient Jessica Thivenin et Thibault. Ils ont donc fait passer plusieurs examens à Maylone comme ils l'ont expliqué sur leurs réseaux sociaux. Face aux nombreuses questions de ses abonnés, la belle blonde de 33 ans a pris la parole sur le sujet afin de leur apporter des réponses concernant l'état de santé de son fils, maintenant que son mari et elle en ont. "Ca fait un mois qu'on est dans les médecins. Vous avez vu. Un coup c'est le pédiatre, un autre la gastro et le pneumo. Un coup c'est une radio des poumons, un autre de la trachée. Du coup, caméra dans la gorge avec l'ORL. On a tout fait. On a rendez-vous lundi avec la pneumo. On s'est aperçu que sur la radio des poumons, il y avait des restes d'une ancienne maladie. Donc il est sous antibiotiques pendant quatorze jours pour bien tout enlever", a confié la mère de famille dans un premier temps.

Je le savais au fond de moi

Bien que Maylone tousse moins, il devra tout de même aller voir un pneumologue en début de semaine prochaine, car un autre souci de santé a été diagnostiqué. "Pour la radio, Maylone a bu un produit et ils regardent si ça passe bien comme il a eu une atrésie. C'est vrai que le soir, il a tendance à vomir s'il mange trop depuis quelque temps. Je me doutais, je le savais au fond de moi et la radio l'a confirmé : il a une sténose [un rétrécissement de l'artère, NDLR]. Il a besoin d'une dilatation de l'oesophage", a poursuivi Jessica Thivenin. Elle a ensuite expliqué que, comme les aliments ont du mal à passer, cela provoque des reflux qui engendre ensuite une pneumonie (d'où le fait qu'il tousse).

Afin de pallier à ce problème, Maylone a donc besoin d'une dilatation de l'oesophage. Une intervention qu'il a déjà subie par le passé. "La deuxième fois qu'on a réanimé Maylone, on a compris que l'oesophage était trop serré et que du coup, le lait remontait et passait dans la trachée. Il s'étouffait et ça se fermait. Donc ils vont mettre un espèce de ballon, comme quand il avait 4 mois, au niveau de l'endroit où c'est serré. Ca va agrandir un peu l'oesophage. Ensuite, ils le retirent. C'est une opération qui ne dure pas très longtemps, sous anesthésie générale, au bloc opératoire. C'est toujours un peu embêtant, mais on ne peut pas se plaindre. Il y a pire", a-t-elle détaillé.

Si la situation a mis un coup au moral de Thibault, Jessica Thivenin essaie de relativiser en se disant qu'il passera au bloc opératoire pour aller mieux. Et elle est heureuse d'avoir enfin des réponses à ses questions, car Maylone "toussait depuis des mois et c'est devenu de pire en pire. Ca devenait ingérable".