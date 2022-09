Jessica Thivenin, son fils Maylone hospitalisé : réanimations, opérations... pourquoi sa santé est si fragile

Enfin, ce lundi 26 septembre, Jessica Thivenin a de nouveau pris la parole sur Snapchat afin de donner des nouvelles de Maylone. "Ca va un peu mieux qu'hier soir. Hier soir quand je suis arrivée, il y avait plein de médecins autour de lui. Son thorax rentre. Il est sous oxygène. On ne va pas lui enlever aujourd'hui. Il devrait rentrer à la fin de la semaine. C'est un peu compliqué parce que Maylone veut se lever. Il veut boire mais il n'a pas le droit. Il est sous perf' aussi. C'est un peu long pour lui mais on essaie de l'occuper", a-t-elle confié. Elle a également précisé qu'il avait attrapé VRS (virus respiratoire syncytial) et qu'à cause de sa santé fragile, il prend "plus de temps" pour se remettre sur pied et que cela "fait plus de dommages". "Leewane a la même chose mais elle n'est pas dans son état", a-t-elle précisé. Malgré tout, elle fait tout pour rester positive.

Depuis la naissance de Maylone, Jessica Thivenin et Thibault Garcia ont connu de nombreuses frayeurs. Leur fils a tout d'abord dû rester hospitalisé après sa naissance car il avait une atrésie de l'oesophage. Il a donc rapidement dû être opéré. Le petit garçon a également frôlé la mort à deux reprises et a dû être réanimé par son papa. Il a aussi subi une nouvelle opération à cause d'un problème de trachée. En mars 2020, c'est une bronchiolite qui l'a de nouveau mené à l'hôpital. Il a été placé sous oxygène et était "nourri par un tube". Les candidats de télé-réalité sont donc sur le qui-vive concernant son état de santé.