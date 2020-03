Jessica Thivenin : Son fils Maylone "sous oxygène et nourri par un tube"

Toujours à l'hôpital pour veiller sur son fils victime de difficultés respiratoires, Jessica Thivenin est inquiète et ne trouve pas le sommeil. Tard dans la nuit et en pleine insomnie, la femme de Thibault Garcia a donné des nouvelles de son bébé (âgé de 5 mois).

Après avoir remercié ses fans pour tous les messages de soutien et d'amour qu'elle reçoit, elle confirme que son fils est atteint d'une bronchiolite. Dépitée et anxieuse, elle écrit : "La bronchiolite c'est un virus qui part seul on ne peut rien faire juste attendre, il est toujours sous oxygène et nourri par un tube" avant d'ajouter "moi aussi je trouve ça injuste qu'un bébé ait autant de problèmes mais c'est la vie on garde le sourire on reste positif c'est le principal".

Depuis le 5 mars 2020, Thibault et Jessica vivent une nouvelle épreuve difficile et craignent pour la santé de leur fils Maylone. Très fragile depuis sa naissance, le petit garçon a multiplié les séjours à l'hôpital depuis sa venue au monde. Angoissée pour son enfant, l'ancienne candidate de télé-réalité confiait il y a quelques jours à ses fans que son fils souffrait à nouveau de problèmes respiratoires : "Nous sommes à l'hôpital. Ça faisait longtemps, on n'y a pas été en février, donc début mars, on se rattrape. Il a une bronchiolite. Comme il fait de la trachéomalacie, il s'étouffe avec ses glaires, il a du mal à respirer. Donc ils lui ont mis des tubes dans le nez pour l'aider à mieux respirer."

Même si les médecins ont dit à Jessica et Thibault qu'ils n'étaient "pas prêts de rentrer" chez eux, le couple garde le moral et fait preuve d'un amour et d'une complicité sans faille dans cette nouvelle difficulté.

Jessica Thivenin documente son quotidien sur les réseaux sociaux et cela ne se passe pas toujours très bien. On l'a ainsi récemment accusé d'être une mauvaise mère parce qu'elle avait fait la fête. "Je suis maman, j'ai 30 ans, si je me sens de pouvoir sortir et faire la fête et après m'occuper de mon fils, je le fais ! C'est moi qui lui ai donné le biberon à 5h du matin quand je suis rentrée. J'étais là quand il s'est endormi et quand il s'est réveillé donc je ne vois pas où est le problème. En fait, je fais ce que je veux !", avait-elle clamé.