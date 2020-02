Jessica Thivenin sort sans Maylone et se fait lyncher : son gros coup de gueule

L'heure était à la fête ce week-end pour Jessica Thivenin et Thibault Garcia ! Les jeunes mariés ont quitté leur nid douillet à Dubaï pour retrouver Paris. S'ils ont bien sûr emmené leur fils Maylone avec eux, ils se sont tout de même détachés de lui pour pouvoir sortir avec leurs amis, dont leur fidèle fraté des Marseillais Paga. C'est donc dans un restaurant très réputé de la capitale, Le Noto, que la joyeuse bande s'est retrouvée vendredi 21 février 2020 pour une soirée de folie - au cours de laquelle d'ailleurs Kendji Girac a fait une apparition et a chanté pour eux.

Malheureusement, leur joie de retrouver une vie sociale après des mois compliqués dûs aux problèmes de santé de Maylone (hospitalisations, opérations d'urgence, étouffements...) a rapidement été ébranlée. En effet, en partageant comme à son habitude les détails de sa soirée, Jessica Thivenin s'est attirée les foudres des internautes, nombreux à lui avoir reproché de ne pas avoir assuré son rôle de mère. Des commentaires désobligeants auxquels la jolie blonde s'est empressée de répondre. Sur Snapchat, elle est apparue très remontée pour s'expliquer. "Il y a des gens, vous êtes trop dur à juger. Oui hier soir je suis sortie, oui j'ai fait la fête, franchement on a bien fait la fête, je suis rentrée j'étais fracassée mais ça va. Voilà, je suis fatiguée aujourd'hui mais c'est mon problème !", a-t-elle rappelé.

Et de poursuivre en soulignant son dévouement pour son bébé de quatre mois : "Je suis maman, j'ai 30 ans, si je me sens de pouvoir sortir et faire la fête et après m'occuper de mon fils, je le fais ! C'est moi qui lui ai donné le biberon à 5h du matin quand je suis rentrée. J'étais là quand il s'est endormi et quand il s'est réveillé donc je ne vois pas où est le problème. En fait, je fais ce que je veux !", a-t-elle martelé. Pour clore le sujet, Jessica Thivenin pointe du doigt les détracteurs qui se mêlent de tout "sauf de leur cul". "Mais c'est terrible d'être toujours dans le jugement, c'est pas comme si on était des gros fêtards, que tous les soirs vous nous voyez en boîte de nuit, êtres complètement déchirés tous les week-end. Non, c'est pas vrai ! On fait la fête, on s'amuse, mais c'est de temps en temps donc maintenant faut arrêter." À bon entendeur.