Reconversion des Pellissard dans le X : "Je ne comprends pas...", Clara Morgane réagit et se fait recadrer

Pour Amandine Pellissard et son époux, la situation devient de plus en plus difficile à gérer. Critiqués de toutes parts pour leur décision de se reconvertir dans le X, le couple dévoilé dans l'émission Familles nombreuses : la vie en XXL se retrouve dans l'impasse. De nouveau présents sur le plateau de Touche pas à mon poste ce mercredi 1er février 2023, les amoureux ont dû faire face à l'analyse d'une psychanaliste mais aussi aux questions de Clara Morgane, invitée ce jour.

Dubitative face au choix de vie des Pellissard, le mannequin de charme n'a pas hésité à donner son avis en direct. "Moi je voudrais juste savoir pourquoi. C'est un choix qu'on fait souvent quand on est jeune, quand on a la vie devant soi, on fait des erreurs etc... Mais là vous arrivez à un stade, à un âge, où vous avez plein d'enfants, vous êtes passés sur TF1, vous avez construit quelque chose et c'est vrai que c'est assez rare de faire ces choix à vos âges ! Donc la seule question c'est : pourquoi ?", a lâché Clara Morgane. Très attentive à ces propos, Amandine Pellissard n'a pas hésité une seule seconde avant d'apporter une réponse à cette question. "Mais parce que c'est quelque chose qui nous épanouit déjà depuis longtemps...", a-t-elle commencé avant d'être interrompue par Raymond Aabou qui a avancé la thèse de "l'oseille". Une remarque qui a immédiatement fait monter le ton sur le plateau...

Une séquence mouvementée

"Non mais il peut pas se taire lui là ?!", s'est énervée la mère de famille sous les applaudissements du public. Désireuse de calmer la situation, Clara Morgane a alors tenté de comprendre. "Mais on peut faire plein de choses pour l'argent, et pas forcément être exposé comme ça... Il y a peut-être un besoin de notoriété, mais vous l'aviez déjà, donc moi je ne comprends pas pourquoi ce choix", a-t-elle expliqué avec douceur.

Jusqu'ici silencieuse, c'est alors Delphine Wespiser qui est sortie de ses gonds, se permettant de rappeler le passé pornographique du mannequin. "Clara, là on a l'impression qu'on ne connaît plus ta carrière, mais tes images à toi, comment ils les prennent tes enfants ?", a-t-elle lancé face à une Clara Morgane très fair-play. "C'est justement parce que je suis au courant... Quand j'ai fait ce choix là, j'avais pas conscience que ça allait me suivre tout ma vie, j'avais 19 ans ! Mais c'est pour ça qu'en ayant cette famille, et en ayant été mère (...) c'est ce choix là qui m'étonne", a-t-elle conclu.