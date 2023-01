Amandine Pellissard maman de 8 enfants et star du X : "Pour 60 euros"... sa reconversion fustigée en direct

Amandine Pellissard est encore une fois en pleine polémique. L'ancienne star de Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1) qui a fini par porter des accusations à l'encontre de la production fait aujourd'hui parler d'elle pour s'être lancée dans le milieu du X. En effet, en parallèle de ses activités d'influenceuse, elle s'est inscrite sur MYM, une plateforme de partage de contenus érotiques moyennant un abonnement mensuel. Un projet étonnant auquel participe également son mari Alexandre.

Et si le couple semble assumer parfaitement leur nouvelle situation, ils font l'objet de vives critiques. Dans Touche pas à mon poste jeudi soir, c'est notamment Raymond qui s'en est pris à eux, regrettant un business qui pourrait éventuellement affecter leurs 8 enfants, âgés entre 3 et 17 ans. "On est au courant de tout, les enseignants nous connaissent, l'école est dans une ville qui est très populaire, il y a une mixité sociale incroyable, ce n'est pas une ville bourgeoise, on n'est pas avec des gens qui te jugent...", a alors assuré Amandine Pellissard.

Internet n'oublie rien

Mais rien n'y faisait pour Raymond. "Moi, je prends ce qu'ils disent au début : 'nous on s'en fout tous les deux, ça concerne Alex et moi', ils disent que TF1 a porté atteinte à leurs enfants et que c'est pour ça qu'ils ont arrêté l'émission, que la chaîne n'était pas raccord avec leurs valeurs et ensuite que ce qu'ils font, ça ne durera pas. Internet n'oublie rien, ça durera toujours ! Là, je vois huit enfants, et pour 60 balles, vous ne vous imaginez pas les dégâts. Tu pourras pas savoir si, ces huit enfants-là, si on leur dira pas 'regarde ta mère ce qu'elle fait'", a-t-il adressé à la maman qui se fait beaucoup d'argent avec MYM.

Cette dernière, passablement agacée par les attaques, a alors répliqué. "Nos enfants, on les éduque ! On les éduque dans cette liberté de parole et de pensée. On a un fils de dix-sept ans qui le vit merveilleusement bien et qui fait même de la provoc pour calmer les haters !", a-t-elle souligné en évoquant son aîné Léo. Le père Alexandre a tenté de conclure le débat en déclarant : "Je m'en fous. Tant qu'on est heureux, c'est l'essentiel". Mais cela n'a fait que conforter Raymond dans son idée qu'ils étaient "égoïstes". "Et alors ? Ils sont éduqués !", s'est alors emportée Amandine Pellissard. Un terrain d'entente était alors impossible.