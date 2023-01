Amandine Pellissard, nouvelle star du X : cette carrière lui rapporte gros, ses confidences sans tabou

En 2020, Amandine Pellissard faisait partie des mamans sollicitées pour ouvrir les portes de leur quotidien hors du commun. En effet, à la tête d'une grande tribu de 8 enfants, âgés entre 3 et 17 ans, elle acceptait de rejoindre le casting de Familles nombreuses, la vie en XXL. Mais après plusieurs saisons à succès, elle décidait finalement de tourner le dos au programme de TF1, faisant au passage de graves accusations à l'encontre de la production.

Depuis, Amandine Pellissard se consacre à ses activités d'influenceuse. Et plus récemment, au mois de décembre, elle a ajouté une nouvelle corde à son arc : être star du X. Un projet mené avec l'accord de son fils Léo, qu'elle a mis au courant. La célèbre mère de famille s'est pour cela inscrite sur MYM, une plateforme de partage de contenus érotiques moyennant un abonnement mensuel. C'est le nouveau business des stars de télé qui s'en mettent ainsi plein les poches ! Amandine Pellissard, elle, s'est lancée dans cette carrière avec son mari Alexandre. Ce dernier s'occupe de la prendre en photo ou choisit ses tenues par exemple. Selon la demande, il peut même participer avec sa femme. Face à toutes les réactions sur le sujet sur les réseaux sociaux, les deux parents sont venus s'en expliquer sur le plateau de Touche pas à mon poste jeudi 19 décembre 2023.

Son mari "pas trop chaud au début"

"Moi j'y pensais depuis un petit moment et j'en ai fait part à Alex. (...) Lui n'était pas trop chaud au début. A l'époque, on était encore en tournage avec TF1. C'était un peu paradoxal, sachant que TF1 avait déjà refusé de nous suivre au village naturiste du Cap d'Agde pour nos vacances familiales. Ça fait trois-quatre ans qu'on fait ça. Donc on nous a dit que c'était pas vraiment dans le thème alors on a laissé tomber", a recontextualisé Amandine Pellissard. Mais sa présence quotidienne sur la Toile a eu vite fait de lui faire changer d'avis : "Et, il y a quelques temps, je me suis dit que j'avais envie quand même de me lancer là-dedans parce qu'il y avait une demande : des hommes, des femmes et des couples."

Complètement "décomplexée" sur la sexualité et l'érotisme, Amandine Pellissard l'est tout autant sur l'argent. Ainsi, elle n'a eu aucun mal à évoquer ses revenus grâce à ce nouveau métier. "Le mur de photo est accessible par le biais d'un abonnement qui coûte 10 euros par mois. Tu as accès à toutes les photos. Les abonnés demandent des photos et des vidéos en privé. Nous, on ajuste le prix en fonction de la demande, de ce qu'on nous demande de faire. C'est à la carte", a-t-elle détaillé. Et en général, "ça va de 60 à 150 euros par vidéo et 20 euros par photo".