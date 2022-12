Amandine Pellissard aux portes du scandale : son nouveau projet choc qui horrifie ses fans

En 2020, les téléspectateurs de TF1 découvrent la famille Pellissard dans l'émission Familles Nombreuses : la vie en XXL. À sa tête, Amandine Pellissard et son compagnon Alexandre Pellissard. Rapidement, la tribu devient l'une des plus célèbres du programme. Sans filtre et toujours joviale, la mère de famille est également très active sur les réseaux sociaux où elle partage absolument tout de son quotidien avec sa communauté. Il y a quelques heures, elle a d'ailleurs fait une annonce choc qui, au lieu de ravir les internautes cette fois, les a plutôt scandalisés...

En effet, depuis qu'elle a quitté l'émission avec fracas en octobre 2022, Amandine Pellissard doit trouver une autre solution pour s'occuper de sa tribu de huit enfants. Devenue influenceuse, la jeune trentenaire a décidé, en complément, de se lancer sur une plateforme érotique : MYM. Pour rappel, cette plateforme est un réseau social un peu particulier puisqu'il permet à ceux qui le souhaitent de proposer des contenus "exclusifs" à leurs fans en échange d'un abonnement mensuel. Autrement dit, la mère de famille va proposer des photos ou vidéos sensuelles voire sexy à ses abonnés. D'ailleurs, le lien vers son compte a d'ores et déjà été ajouté dans sa bio Instagram.

Des fans très remontés

Évidemment, cette décision n'est pas du goût de tous... Sur Twitter, de nombreux internautes se sont dits "choqués" voire même "scandalisés" par de telles démarches. "Je viens de voir que la mère Pellissard a un compte MYM, mais elle ne pense pas aux conséquences sur ses enfants cette femme ?!", peut-on notamment lire sur le réseau à l'oiseau bleu. Sur le compte MYM d'Amandine Pellissard, on peut déjà apercevoir quelques clichés, accessibles à tous. Sur l'un d'entre eux, la mère de famille s'affiche allongée sur son canapé, en petite culotte et vêtue du maillot de foot de l'équipe de France.

Rappelons qu'Amandine Pellissard et son mari semblent assez "ouvert d'esprit". "Je ne refuse rien. Tout est possible avec mon mari. On est très très ouverts de ce côté là", assurait d'ailleurs la jeune femme en septembre dernier lors d'une interview chez Jordan De Luxe.