Amandine Pellissard et Alexandre "très très ouverts" : révélations intimes sur leur vie sexuelle

Pas de tabou pour Amandine Pellissard. En plus de partager son quotidien dans Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1) ou sur Instagram, la mère de famille - qui est à la tête d'une tribu de huit enfants - se confie sur sa vie privée lors d'interviews. Et lors de celle qu'elle a donnée pour Télé Loisirs, elle n'a pas hésité à s'épancher sur un sujet intime.

Dans le cadre de son émission Chez Jordan (pour Télé Loisirs), le présentateur Jordan De Luxe a questionné Amandine Pellissard sur sa vie sexuelle avec son mari Alexandre. Il a souhaité savoir si, après de nombreuses années et huit enfants, ils avaient toujours une vie sexuelle épanouie. "On est comme tous les couples. On connaît tous des hauts et des bas. On a notamment connu un bas un peu l'année dernière", a-t-elle expliqué. La faute à la routine ou à des périodes plus éprouvantes. Mais avec "chat-bite" (le charmant surnom de son époux), ils ont "su totalement remonter et redynamiser" la situation. "Il y a des périodes où on faisait moins de câlins. Mais là par contre depuis... On s'est pris la tête une fois, mais depuis c'est festival. Quand un couple va bien, et dans leur relationnel et dans le sexuel, c'est de parents qui vont bien aussi", a-t-elle poursuivi.

Curieux, le présentateur a ensuite souhaité savoir quelles demandes d'Alexandre elle pouvait refuser. "Je ne refuse rien. Tout est possible avec mon mari. On est très très ouverts de ce côté là", a-t-elle déclaré. Et de préciser qu'il leur arrivait d'utiliser des accessoires notamment. "Il m'attache, il me masque les yeux. On fait plein de trucs quoi... Il aime bien. On s'éclate. On est un couple très épanoui", a-t-elle conclu le sujet face à un Jordan Deluxe très gêné.

La mère de famille, qui risque six mois de prison ferme, en a également profité pour répondre aux internautes qui l'accusent de mal parler à son mari et d'être une "femme castratrice". Elle a tout d'abord assuré qu'Alexandre s'était émancipé depuis peu et qu'il était bien moins timide devant les caméras. "Mais c'est vrai qu'au début, il était tellement introverti devant les caméras, qu'on avait l'impression qu'il était comme ça et qu'il était écrasé par une femme castratrice, que je ne suis absolument pas", s'est-elle justifiée.