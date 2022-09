Amandine Pellissard face à la justice : elle risque 6 mois de prison ferme

Depuis un moment maintenant, les téléspectateurs connaissent bien les Pellissard, candidats stars de l'émission Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1). Avec leurs huit enfants, Amandine et Alexandre forment une tribu soudée et unie qui a gagné en popularité au fil des épisodes. Un véritable rêve éveillé pour la jeune femme qui n'aurait jamais pensé pouvoir goûter à un tel bonheur. Et pour cause, Amandine Pellissard a traversé des épreuves traumatisantes, dont les agressions sexuelles réalisées par son oncle par exemple.



Plus tard, elle a connu de lourds problèmes financiers. "Un beau jour, pendant que je suis enceinte de mon sixième enfant, je dois être hospitalisée. Je me retrouve en arrêt pathologique donc je ne peux pas continuer de travailler parce que j'ai des problèmes liés à ma grossesse. Alexandre, qui est lui salarié en CDI dans une boulangerie industrielle depuis plus de 10 ans, se retrouve licencié quasiment du jour au lendemain (...) On se retrouve un peu pris à la gorge avec plus de revenus du tout pendant plusieurs semaines", a-t-elle confié pour Télé Loisirs.



En situation précaire à cette époque, elle explique n'avoir alors eu d'autres choix que d'enfreindre la loi à plusieurs reprises : "Je n'ai trouvé aucune autre solution sur le moment que d'aller voler à manger dans un magasin pour mes enfants." Après plusieurs infractions, Amandine Pellissard a fini par être rattrapée par la justice : "Forcément quand on fait des bêtises c'est ce qui arrive. Je me suis retrouvée en garde à vue." Elle devait ensuite passer en jugement mais son accouchement est survenu à la même période. Résultat, elle a "pris six mois ferme". "Le fait de ne pas m'être présentée à l'audience, je pense que ça n'a pas joué en ma faveur", analyse-t-elle aujourd'hui. La femme d'Alexandre avait alors fait appel de ce verdict et doit repasser en procès bientôt, sans doute à l'automne.

Un rendez-vous qui inquiète Amandine Pellissard, aujourd'hui bien installée dans sa vie : "Je pense que c'est une peine qui est extrapolée parce que j'ai volé à manger mais je ne méritais pas six mois ferme. (...) Donc bien sûr j'ai peur de la sentence." L'influenceuse se console néanmoins à l'idée d'être mieux préparée qu'à l'époque, étant guidée par un avocat et ayant une situation beaucoup plus stable. Elle a donc bon espoir de recevoir un aménagement de peine.