Amandine Pellissard et son mari drogués dans un bar : les détails de leur soirée flippante

Comme un air de vacances ! Amandine et Alexandre Pellissard ont décidé de s'octroyer un petit week-end en amoureux dernièrement, sans leurs huit enfants, à Barcelone. Au programme : balades, plage, restaurants... Tout était réuni pour que le couple passe du bon temps. Mais, un événement est venu gâcher leur séjour.

À travers un live Instagram, la star de Familles nombreuses, la vie en XXL a expliqué avoir passé une très mauvaise première soirée dans la ville d'Espagne. "Je voudrais vous parler d'un truc hyper important, si vous partez en vacances là-bas ou en week-end. Faites gaffe ! Le premier soir, on est passé devant un café ambiance qui avait l'air hyper sympa, en plein milieu de las ramblas, et en fait on est tombé dans un piège à con", a expliqué Amandine.

On s'est senti hyper vaseux

Alpagués par un rabatteur, elle et Alexandre se sont laissés séduire par l'établissement pour y prendre un verre mais ce qu'ils y ont trouvé n'avait rien de sympathique. "On nous propose un mojito mais on voulait autre chose et donc on nous prépare nos verres. Mais ce qu'on a trouvé bizarre c'est qu'on ne prépare pas nos verres au bar. Ils l'ont préparé derrière la cuisine. Bon, il y avait du monde, donc on ne psychote pas. Avec Alex on boit notre verre. Et on n'était même pas à la moitié que j'ai eu l'impression qu'il y avait un truc dedans. Alex me dit qu'il s'est senti bizarre aussi. Et en fait, ils nous ont foutu un truc dans le verre ces fous", a-t-elle révélé, pensant à des drogues fortes comme "du GHB ou un truc qui désinhibe et qui vous fait perdre pieds". "On l'a senti tout de suite. On s'est senti hyper vaseux, ce n'était pas normal", a-t-elle précisé.

Amandine Pellissard incite donc sa communauté à toujours garder l'oeil ouvert en soirée car cette pratique serait malheureusement trop courante. "C'est un attrape con parce qu'ils ne vous encaissent pas tout de suite. Vous prenez un verre, puis un autre etc... À la fin, au bout de 3-4 verres remplis de trucs, vous finissez complètement éclatés et puis ils vous font une note à 2000 euros. C'est un truc pour escroquer les touristes quoi", s'est indignée la maman.