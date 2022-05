Amandine Pellissard (Familles nombreuses) : Un grand changement à venir pour le clan

Depuis plusieurs saisons maintenant, Amandine Pellissard, son amoureux Alexandre et leur huit enfants font les beaux jours de Familles nombreuses, la vie en XXL. Le couple à la tête de cette belle tribu partage devant les caméras de TF1 son quotidien hors normes. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les tournages sont éreintants... D'ailleurs, la production opère un grand changement à ce niveau comme l'explique Amandine Pellissard à Télé Loisirs.

Un épisode dure 25 minutes à l'écran. Mais derrière, ce sont de nombreuses heures de préparation. Ainsi, les clans passent du temps à commenter les séquences, répondre aux questions face caméra. "Les interviews sont très, très chronophages. On y passe des heures, comme il n'y a pas de voix off dans l'émission. Avant, nous les faisions le soir, après la journée de tournage, une fois les enfants couchés. Mais c'était trop fatiguant. Cela pouvait aller jusqu'à 1h du matin, j'avais les yeux qui tombaient (rires)", se souvient la jeune maman.

Un rythme difficile à tenir, surtout qu'Amandine Pellissard, comme bien d'autres candidats de Familles nombreuses, la vie en XXL, doit gérer en parallèle l'organisation de sa petite tribu, entre les repas, les devoirs des enfants et l'heure du coucher. Désormais, la production propose un nouveau mode de fonctionnement. "On a changé de système. Dorénavant, on fait appel à une nounou et TF1 nous rembourse les frais de nounou, indique-t-elle. Si on doit se déplacer, justement pour tourner une interview dans un lieu donné, elle prend également en compte les frais de déplacement. Par contre, les sorties qu'on fait sont à nos comptes car on les planifie nous-mêmes."

Comme elle l'a déjà précisé à plusieurs reprises, les clans du programme ne sont pas rémunérés. "Mais on est défrayés par rapport aux dépenses qui sont générées par les tournages, à nos dépens. C'est-à-dire, les déplacements en taxi et la garde des enfants", ajoute Amandine Pellissard. Un changement de taille pour elle qui peut désormais se coucher moins fatiguée !