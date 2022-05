"Tu es un fou toi !" : Amandine Pellissard pique une petite crise de jalousie à son mari Alexandre

Amandine Pellissard est devenue une pro des réseaux sociaux. Depuis qu'elle s'est fait connaître dans Familles nombreuses, la vie en XXL, la maman de huit enfants - qui souhaite en avoir un neuvième - ne passe plus une journée sans s'afficher sur Instagram. À force, elle n'hésite même plus à partager des moments qui se voudraient peut être intimes comme mardi 17 mai 2022.

Ce soir-là, Amandine Pellissard était de son sortie au restaurant avec son époux Alexandre. Et une fois installée, la jeune femme a dégainé son téléphone pour filmer l'instant présent. Sauf que son chéri était plutôt occupé à parler à quelqu'un d'autre ! En effet, à travers les stories d'Amandine, on constate qu'Alexandre est complètement absorbé par ce qu'il se passe sur son appareil. "Tu fais quoi sur ton téléphone, là ? Ça fait deux minutes que je suis en train de te filmer... tu fais quoi ?", lui a donc demandé Amandine. Et pour sa moitié de rester évasif : "Ben rien ! J'étais en train d'envoyer un message à 'mon poto' !".

De quoi susciter davantage la curiosité de la candidate. Mais Alexandre n'a pas lâché le morceau, assurant que cela été "privé". Un mot qui n'entre pas dans le vocabulaire d'Amandine. "Il n'y a rien de privé, tu es un fou toi ! Je veux tout voir, je veux tout savoir !", a-t-elle lâché avant de s'emparer du téléphone de son mari : "Regarde là, si je le veux... Je fais quoi ? Tac, je le prends. On va voir qui c'est le fameux 'poto', là !"

Cette petite scène est loin d'être anecdotique car comme elle a fini par le confier, Amandine Pellissard a pris pour habitude de toujours jeter un oeil dans le téléphone d'Alexandre. Un procédé qu'elle assume et dont elle est certaine est propre à toutes les femmes. "En vrai, c'est un truc que, nous les femmes, on fait toutes, de fouiller dans vos téléphones. Alors, il y en a qui disent : 'Non, non, moi je ne fais pas ça... Je fais confiance', mais ce n'est pas vrai. Il y en a qui n'assument pas mais tout le monde le fait. On va être honnête, c'est la vérité. On a toutes besoin de se rassurer et de fouiller dans les portables. Et moi je suis une fouilleuse de toute façon", a-t-elle reconnu sans tabou. Alexandre n'a qu'à se tenir à carreau !