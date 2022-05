Amandine Pellissard : Après son hospitalisation, son mari Alexandre s'exprime sur son traitement compliqué

Le jeudi 28 avril dernier, Alexandre Pellissard a vécu une belle frayeur. Soudainement, il a a constaté qu'une de ses jambes gonflait à une vitesse folle. Ni une ni deux, il s'est rendu aux urgences pour consulter. Et rapidement, on lui a diagnostiqué une phlébite, due à la présence d'un caillot de sang dans une veine. Le papa de huit enfants a ensuite été placé sous traitements anticoagulant en injections pour se soigner. Un traitement auquel il n'a pas très bien réagi comme il l'a confié lors d'un live Instagram réalisé au cours du week-end.

"Les injections me donnaient des palpitations et m'essoufflaient", a expliqué le candidat de Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1). Et de rassurer malgré tout : "Là, ça va mieux, mais ces trois derniers jours, j'étais très fatigué".

Alexandre n'est toutefois pas encore totalement sorti d'affaire car il devra à nouveau se rendre à l'hôpital dans les prochaines semaines. Et pour cause, il doit s'y faire opérer "à la mi-mai" pour qu'on le débarrasse du caillot qui lui bloque la circulation. En attendant, Amandine Pellissard a indiqué que son mari devait porter des bas de contention.

Pour rappel, cette dernière était absente lorsqu'Alexandre a compris que quelque chose clochait. La candidate devenue influenceuse se trouvait en effet à Paris pour tourner une nouvelle vidéo avec son ami Jeremstar. Elle était ensuite rentrée en catastrophe dans la journée pour rejoindre sa famille. "Les petits sont inquiets aussi. Je les rassure au mieux et les occupe", confiait-elle pendant que sa moitié était encore aux urgences.

Il faut dire qu'un cas de phlébite n'est pas à prendre à la légère. Si bien souvent, la situation peut se révéler sans gravité, d'autres fois, elle peut causer une embolie pulmonaire. Heureusement, tout semble s'arranger doucement mais sûrement pour Alexandre, lequel a retrouvé le sourire et sa bonne humeur. Des traits de caractère dont il a fait profiter sa femme lors d'une sortie au restaurant en amoureux en début de semaine.