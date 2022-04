Amandine Pellissard, son mari toujours hospitalisé : une opération attendue, les enfants inquiets

Dans la matinée de jeudi 28 avril 2022, Alexandre Pellissard a été admis en urgence à l'hôpital. Le papa de huit enfants n'a pas perdu de temps pour consulter lorsqu'il a constaté que l'une de ses jambes avait gonflé à une vitesse folle. Les professionnels de santé ont alors tout de suite suspecté une phlébite. En déplacement à Paris pour tourner une nouvelle vidéo avec Jeremstar, sa femme Amandine Pellissard était alors rentrée en catastrophe dans la journée. Après quoi, elle n'a plus donné de nouvelles.

Ce vendredi, la candidate de Familles nombreuses, la vie en XXL a trouvé le temps de se confier à sa communauté. En story Instagram, elle a expliqué que son époux n'était toujours pas véritablement sorti d'affaire. "Alex allait mieux hier soir. Il est ressorti de la clinique avec un traitement anticoagulant en injection (car il y a un caillot dans une veine du mollet) en attendant l'opération prévue mi-mai pour retirer la veine", a-t-elle écrit. Mais malheureusement, Alexandre n'a pas pu se reposer bien longtemps auprès des siens. "Ce matin, il a de nouveau eu très mal à la jambe et une sensation de malaise permanente donc retour aux urgences", a annoncé Amandine. Et de continuer : "Il m'a appelé plusieurs fois, les premiers examens sont bons, il reste à s'assurer que le caillot ne s'est pas déplacé. Si c'est ok, il rentrera tout à l'heure. Voilà les nouvelles pour l'instant".

En attendant, Amandine Pellissard assure comme elle le peut son rôle de maman. Toujours en story, elle a partagé une courte vidéo de trois de ses enfants en train de jouer dans leur jardin pour se changer les idées. "Les petits sont inquiets aussi. Je les rassure au mieux et les occupe", a-t-elle légendé.

Rappelons qu'un cas de phlébite n'est pas à prendre à la légère. Si bien souvent, la situation peut se révéler sans gravité, d'autres fois, elle peut causer une embolie pulmonaire. Dans ce cas précis, Alexandre risquerait alors l'obstruction d'une artère pulmonaire, ce qui provoquerait des dommages au niveau du poumon atteint.