Amandine Pellissard (Familles nombreuses), son mari Alexandre hospitalisé en urgence : "Une suspicion de..."

Grosse panique chez les Pellissard. La candidate star du programme Familles nombreuses, la vie en XXL est obligée ce jeudi 28 avril 2022 d'écourter son séjour à Paris pour retourner auprès des siens. Son mari Alexandre a été admis à l'hôpital quelques heures plus tôt comme elle l'a annoncé en story Instagram.

"Quelques nouvelles rapides. Je prends un TGV en fin de journée pour rentrer à la maison. Alex a été admis aux urgences en fin de matinée. Suspicion de phlébite. Je rentre auprès de mon mari et de mes enfants. On vous donne des nouvelles au plus vite", a-t-elle promis, dévoilant au passage une photo de la jambe très gonflée du père de famille. Avant sa prise de parole, c'est le site Public qui révélait les soucis de santé soudain d'Alexandre. Nos confrères ont expliqué que sa jambe avait "enflé à une vitesse folle".

Au moment des faits, Amandine Pellissard se trouvait en compagnie de son ami le Youtubeur Jeremstar pour un nouveau tournage. C'est certainement avec beaucoup d'inquiétude qu'elle fait désormais tout pour rentrer au plus vite chez elle. Il faut dire que la phlébite peut s'avérer très dangereuse. Aussi appelée thrombose veineuse, elle est due à la présence d'un caillot de sang dans une veine, le plus souvent des membres inférieurs. Elle peut se révéler sans gravité lorsqu'elle est isolée mais une phlébite profonde peut en revanche causer une embolie pulmonaire. Dans ce cas, Alexandre risquerait alors l'obstruction d'une artère pulmonaire, ce qui provoquerait des dommages au niveau du poumon atteint.



Cette mauvaise nouvelle survient quelques jours après qu'Amandine Pellissard a justement adressé un tendre post Instagram à sa moitié avec qui elle est depuis de nombreuses années et a eu sept enfants (l'aîné de la jeune femme étant né d'une précédente relation). "Mon mari d'amour. Il me connaît mieux que moi même. Je le connais mieux que lui même. Nous sommes si différents, le jour et la nuit. Et à contrario, nous sommes dépendants de notre amour, tels deux aimants depuis plus de 13 ans. C'est ainsi et cela restera. Tout est écrit... nous deux ou rien", écrivait-elle pleine d'amour.