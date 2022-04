Amandine Pellissard : Le papa de Léo a fait de la prison, révélations sur leur relation (EXCLU)

Amandine Pellissard est l'une des stars de Familles nombreuses, la vie en XXL (sur TF1). Elle se plaît à partager son quotidien avec son mari Alexandre et ses huit enfants, parmi lesquels son fils aîné Léo (15 ans), né d'une précédente relation. Interviewée dans l'émission L'instant Deluxe 2.0 (en partenariat avec Purepeople.com), la mère de famille a fait de rares confidences sur son ex.

Depuis qu'elle est connue du grand public, Amandine Pelissard reste très discrète au sujet du papa biologique de Léo. Sa communauté savait uniquement qu'elle avait rencontré Alexandre deux ans après sa naissance et que depuis, son mari l'a adopté. Mais la jeune femme a accepté d'en dire davantage sur ce mystérieux homme qui lui a permis de devenir mère pour la première fois.

Jordan de Luxe a souhaité savoir si elle avait des choses à dire sur le papa biologique de Léo. Si au départ, Amandine Pellissard ne voulait pas vraiment en parler, elle a fini par se livrer comme jamais. "J'en parle peu. Je n'ai jamais caché ça. C'était dans les années noires de ma vie. A cette époque, j'étais attirée par beaucoup de travers et aussi dans mes relations. Ce monsieur sortait de prison", a-t-elle tout d'abord expliqué. Elle n'a jamais caché qu'elle avait déjà touché à la drogue, notamment à cause de l'inceste qu'elle a vécu durant son enfance. Rappelons que le frère du papa de la candidate a abusé d'elle lors de son enfance, un drame qui l'a détruite.

"On s'est vu quelques fois au début. Comme il était incarcéré, j'allais le voir au parloir. J'essaie de garder un lien quand même avec lui. Il a fait du trafic de drogue", a poursuivi Amandine Pellissard. Et après avoir rappelé que la drogue avait fait partie de son quotidien, elle a confié que c'est son fils Léo qui l'a "sauvée". Sans lui, l'épouse d'Alexandre est certaine qu'elle ne ferait plus partie de ce monde.

Aujourd'hui, Amandine Pellissard n'a plus de nouvelles du père biologique de Léo. Pour elle comme pour son fils il n'a qu'un père et il s'agit d'Alexandre. En revanche, elle n'a jamais caché la situation au plus grand de ses enfants. "On ne lui a jamais menti. Le papa de Léo a rendu service à son fils en lui permettant d'être élevé par mon mari. Ca n'a pas été un abandon. Il y a des gens qui ne sont pas capables d'élever des enfants. Ce n'est pas une haine particulière ni un rejet, c'est juste qu'ils ne sont pas capables. (...) On ne peut pas lui en vouloir. Il a rendu service à son fils en lui permettant d'avoir une vie meilleure", a-t-elle conclu.

