Amandine Pellissard (Familles nombreuses), ses difficultés à avoir un 9e enfant : "On a été consulté... (EXCLU)

Amandine Pellissard a eu le grand bonheur de devenir la maman de huit enfants (Léna, Alina, Louna, Adam, Charles, Hector, Octave et Léo, son aîné né d'une précédente relation). Avec son mari Alexandre, la candidate de Familles nombreuses, la vie en XXL est comblée par ce rôle qu'elle assure à temps plein malgré un planning ultra chargé et un rythme de vie forcément très coûteux. Qu'à cela ne tienne, Amandine Pellissard souhaite encore agrandir son clan ! Voilà même déjà un long moment qu'elle tente avec Alexandre d'accueillir un neuvième enfant.

Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu. L'été 2021 a d'ailleurs été marqué par un drame, à savoir la fausse couche de la jeune femme. Alors qu'elle avait annoncé être enceinte, Amandine Pellissard a quelques jours plus tard révélé avoir perdu son bébé à 13 semaines de grossesse "suite à une anomalie placentaire".

Une nouvelle dévastatrice pour le couple qui reste dans l'incompréhension. "Il n'y a aucun problème médicale. On a été consulté quand même parce que j'ai fait deux fausses couches. Mais parfois la vie nous met quelques complications", a-t-elle confié pour Jordan De Luxe dans son émission L'Instant de Luxe 2.0 en partenariat avec Purepeople.

Mais si d'après la gynécologue d'Amandine Pellissard, rien ne l'empêcherait de porter un nouvel enfant, elle a de son côté une petite idée de ce qui la retient. "Moi je me dis que mon corps est quand même cabossé, mine de rien j'ai quand même eu huit enfants assez rapprochés donc c'est peut-être sans doute pour cela que ça prend plus de temps maintenant", estime-t-elle. Et d'ajouter confiante : "Mais je ne lâche jamais l'affaire". Amandine Pellissard blague même sur le sujet en déclarant vouloir appeler son futur enfant "Désiré" tant il se fait attendre.

Avoir un neuvième enfant ne fait décidément pas peur à la maman, ni un dixième ! Elle révèle justement que "si la vie leur offre des jumeaux", il s'agirait là de son "plus grand rêve". Il n'y a plus qu'à continuer à faire preuve de patience !