Amandine Pellissard (Familles nombreuses) : Son budget courses incroyable par semaine révélé

Depuis déjà bientôt deux ans, les téléspectateurs peuvent suivre quotidiennement les aventures des candidats de Familles nombreuses, la vie en XXL. Parmi eux, Amandine Pellissard s'est particulièrement démarquée. À la tête d'une tribu de huit enfants, elle est même devenue influenceuse sur les réseaux sociaux, développant une communauté de plus de 300 000 personnes. Sans tabou, elle faisait d'ailleurs récemment des confidences sur son salaire pour ses placements de produit. Un revenu supplémentaire non négligeable pour celle qui avait fait polémique autour des versements qu'elle recevait de la CAF. Et pour cause, Amandine Pellissard a besoin d'un budget conséquent pour s'occuper de son clan.

Dans l'épisode de Familles nombreuses diffusé mercredi 2 mars, la star du show a par exemple accepté de révéler combien elle dépensait en courses... par semaine ! "Chez nous, ils sont huit, donc c'est un yaourt par enfant à chaque repas, parfois deux. Cela revient à un, voire deux packs de yaourts qui partent tous les jours", a-t-elle d'abord expliqué. Et de préciser qu'elle en avait pour 590 euros par semaine pour nourrir toutes les bouches de sa famille, "à une cinquantaine d'euros près".

Quand ce n'est pas les courses, Amandine Pellissard et son mari Alexandre font chauffer leur carte bleue pour faire plaisir à leurs enfants avec des cadeaux ! À Noël, on apprenait par exemple que pas moins de 24 présents étaient destinés à leur fille aînée Léna. Un chiffre qui avait beaucoup fait jaser. "On gâte nos enfants parce qu'on a envie de les gâter. Ce n'est pas un manque de respect envers les gens. On a le droit de gâter nos enfants. Chacun à sa façon de faire avec les siens. Cela ne regarde que nous. Cela me fait plaisir de voir mes enfants heureux", se défendait le père de famille. Amandine Pellissard ajoutait plus cash : "Les 'rageux' seront toujours rageux... Et puis je peux vous dire qu'on les gâtait déjà avant de faire de la télé, ceux qu'ont vu la saison 1 le savent. Mais si on peut les gâter encore plus, eh bien tant mieux ! N'en déplaisent à qui cela déplaît, je m'en tape."