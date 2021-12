Amandine Pellissard (Familles nombreuses) accusée de trop gâter ses enfants : sa réponse cash

Noël approche à grand pas. Tout le monde est donc sur le pied de guerre pour faire les dernières courses ou emballer les derniers cadeaux avant le jour J. Chez les Pellissard par exemple, l'heure était à l'emballage et pour l'occasion, Amandine a organisé un nouveau live sur Instagram lundi 20 décembre 2021. Et un détail a interpellé les internautes.

Les candidats de Familles nombreuses ont huit enfants. Il faut donc une sacrée organisation chaque année avant Noël pour être dans les temps. Et on peut dire qu'Amandine et son mari Alexandre ont assuré puisqu'ils ont trouvé et acheté tous les présents pour leurs huit enfants. Ils ont d'ailleurs partagé leurs dernières trouvailles en live Instagram hier soir une fois leurs bambins au lit. Et cela a fait parler certains internautes.

Léna, la fille aînée du couple, aura le droit à pas moins de 24 cadeaux pour son Noël 2021. Un chiffre qui a beaucoup surpris certains internautes. "Ah mais je n'avais pas compris, les 24 cadeaux sont pour un seul enfant ! Là c'est de la folie", "24 paquets pour 1 enfant ??? Moi c'est 4-5 par tête et encore je trouve déjà trop ^^", peut-on par exemple lire. Des déclarations qui ne sont pas passées inaperçues.

Amandine Pellissard et Alexandre ont en effet tenu à répondre à leurs détracteurs. "On gâte nos enfants parce qu'on a envie de les gâter. Ce n'est pas un manque de respect envers les gens. On a le droit de gâter nos enfants. Chacun à sa façon de faire avec les siens. Cela ne regarde que nous. (...) Cela me fait plaisir de voir mes enfants heureux", a déclaré le père de famille. Et sa chère et tendre - récemment recadrée par sa mère - d'ajouter : "Les 'rageux' seront toujours rageux... Et puis je peux vous dire qu'on les gâtait déjà avant de faire de la télé, ceux qu'ont vu la saison 1 le savent. Mais si on peut les gâter encore plus, eh bien tant mieux ! Et si on peut les gâter encore plus, plus, plus, tant mieux ! N'en déplaisent à qui cela déplaît, je m'en tape." A bon entendeur...