"Tu arrêtes tes conneries !" : Amandine Pellissard (Familles nombreuses) recadrée par sa mère en direct

En rejoignant le casting de Familles nombreuses, la vie en XXL, Amandine Pellissard a accepté d'ouvrir les portes de son intimité, sous toutes les coutures. Lorsqu'elle ne reçoit pas les caméras chez elle, la maman de huit enfants âgés de 1 à 15 ans se filme elle-même lors de lives où elle se confie sans aucun tabou. C'est donc tout naturellement qu'elle avait révélé avoir eu recours à des injections aux lèvres pour les regonfler. Une intervention à laquelle elle a encore succombé le 4 décembre dernier. Et sur Instagram, cela lui vaut souvent des critiques. Mais cette fois-ci, Amandine Pellissard a reçu des remarques de la part... de sa propre mère !

Alors que cette dernière lui rendait visite, elle a accepté d'apparaître dans un live avec sa fille. Et lorsque le sujet des injections aux lèvres est venu sur la table, elle n'a pas hésité à partager son point de vue. "Elle ne fait que des c*nneries ! Elle continue, elle est sur sa lancée. On lui a dit pourtant avec ma maman ! Le jour où elle est montée à Paris, on lui a dit : 'Surtout, tu arrêtes tes c*nneries !'", a-t-elle rapporté. Mais rien n'y fait, Amandine Pellissard continue de se faire plaisir avec ses petites retouches.

"Donc, maintenant, on ne lui dit plus rien...", s'est résolue sa maman, exprimant une dernière fois malgré tout son désappointement : "On respecte ses choix, mais il faut qu'elle arrête parce que ça va devenir très moche, on est tous d'accord là-dessus. Ce n'est pas joli ! C'est ta bouche, c'est toi qui te massacre, mais de profil ça fait lèvres de canard, je n'aime pas."