Amandine Pellissard (Familles nombreuses) révulsée par son père : le détail qui l'horrifiait

C'est grâce à Familles nombreuses, la vie en XXL qu'Amandine Pellissard s'est fait connaître du grand public. La maman qui est à la tête d'une tribu de huit enfants (âgés entre 1 et 15 ans) partage son quotidien avec sa grande et belle famille. Les internautes peuvent également la suivre sur Instagram. Et, à l'occasion d'un live organisé le 19 juin 2021, ils ont compris pour quelle raison elle avait cédé aux sirènes de la chirurgie esthétique.

Le 15 juin dernier, Amandine Pellissard a révélé à ses abonnés qu'elle s'était rendue à la célèbre clinique des Champs-Elysées afin de faire des injections de toxine botulique pour les rides du visage, puis de l'acide hyaluronique au niveau des lèvres pour les gonfler et les redessiner. Si elle était heureuse de passer à l'acte, ses détracteurs n'ont pas apprécié le résultat et en ont profité pour la critiquer, une fois de plus. Elle a notamment été comparée à une grenouille. Elle a donc profité de son live Instagram pour justifier son choix.

"J'ai fait des injections parce que j'avais envie d'en faire. J'avais des rides que je voulais estomper, donc je l'ai fait. J'avais une ride du lion et des rides d'expression très marquées. En plus avec la cigarette, comme je fume depuis mes 15 ans... On ne va pas se mentir, on a la peau qui vieillit plus vite", a-t-elle tout d'abord expliqué. Quant à ses lèvres redessinées, la raison n'est pas esthétique, mais personnelle. "J'ai la bouche de mon père. Je le disais encore à ma mère il n'y a pas longtemps : sur les photos, quand je me vois sourire... Putain, je vois le sourire de mon père. Et mon père, je ne le porte vraiment pas dans mon coeur. Si je peux gommer des traits de ressemblance avec mon géniteur qui me révulse, ça me va très bien. Voilà, je suis très contente du résultat. Comme je suis contente de ne plus voir la bouche de mon père quand je me regarde dans la glace... J'adore. C'est du bonheur", a-t-elle conclu.

Bouleversante, Amandine révélait en effet le 8 juin dernier, lors d'un live, que son papa lui avait fait vivre l'horreur. Après avoir évoqué brièvement leur relation "très compliquée" ainsi que le divorce de ses parents, la maman avait notamment expliqué : "J'ai vécu des choses très lourdes chez mon père qui ont dû conduire à une décision de justice qui lui a retiré son autorité parentale et ses droits de visite sur moi quand j'avais 12 ans. Quand on est confronté à des choses gravissimes et lourdes quand on est enfant, c'est compliqué de se construire."