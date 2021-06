Familles nombreuses : Le père d'une candidate lui a fait vivre l'horreur, elle fond en larmes et raconte...

Dans Familles nombreuses, la vie en XXL, les téléspectateurs suivent le quotidien de plusieurs fratrie et leurs parents. Amandine Pellissard, l'une des figures du programme, est maman de huit enfants. Sur son compte Instagram, la jolie brune partage également un peu de cette vie à dix, avec son amoureux Alexandre notamment. Mais mardi 8 juin 2021, lors d'un live d'échange avec ses plus de 187 000 abonnés, la jeune maman se livre sur une partie sombre de sa vie, son enfance.

Amandine Pellissard confie qu'elle n'aurait jamais cru avoir un jour "une famille nombreuse". Il faut dire que durant des années, la seule figure masculine qu'elle avait, c'était son père. Et entre eux, les relations sont très tendues... "J'ai eu une relation avec mon père très compliquée, mes parents ont divorcé quand j'étais petite, j'ai vu mon père pendant des années, ça s'est très mal passé", se souvient la jeune maman qui avait fait polémique avec ses "allocs'".

Et de poursuivre son récit : "J'ai vécu des choses très lourdes chez mon père qui ont dû conduire à une décision de justice qui lui a retiré son autorité parentale et ses droits de visite sur moi quand j'avais 12 ans. Quand on est confronté à des choses gravissimes et lourdes quand on est enfant, c'est compliqué de se construire." De lourdes confidences de la part d'Amandine Pellissard qui ne donne toutefois pas de détails sur les raisons de cette procédure.

Ce passé, la jeune femme qui s'est retrouvée maman solo à l'âge de 19 ans a du mal à vivre avec. "J'ai eu beaucoup de travers, ça a été très dur pour moi de me construire en tant qu'adulte avec ce passif là. L'enfance qu'on vit fait l'adulte qu'on devient, lance Amandine Pellissard. Quand on vit une enfance éclatée, en tout cas chez mon père, c'est compliqué de voir le verre à moitié plein." Et de conclure, en larmes : "Maintenant, les choses ont changé. Léo a changé ma vie, et après Alex a continué de faire changé ma vie et mes enfants, les uns après les autres aussi."

Aujourd'hui, la brunette aux cheveux courts est comblée par l'amour de son mari Alexandre, leur huit enfants. Et le couple entend bien agrandir encore un peu la famille ! En effet, toujours lors de ce live sur Instagram, Amandine Pellissard confirme son envie d'un neuvième bébé...