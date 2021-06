Familles nombreuses : Une candidate cède à la chirurgie esthétique, photos de son nouveau visage

Dans Familles nombreuses, la vie en XXL, plusieurs parents et leurs enfants partagent leur quotidien peu commun. Devant les caméras de TF1, les téléspectateurs suivent les activités, moments de joie ou de peine de ces tribus. Les plus curieux sont également à l'affut sur les réseaux sociaux, où les familles partagent parfois un peu plus. Ce mercredi 16 juin 2021, Amandine Pellissard filme sur Instagram son passage chez le chirurgien esthétique.

En story, cette maman de huit enfants se dévoile à la Clinique des Champs Élysées, établissement proposant différentes prestations de chirurgie esthétique et de médecine esthétique. Plusieurs personnalités bien connues du petit écran y ont d'ailleurs déjà fait un saut à l'instar de Nabilla, Jessica Thivenin, Manon Marsault ou encore Benoît Dubois.

Sur une première vidéo, Amandine Pellissard est allongée sur un lit tandis qu'une professionnelle lui applique un produit. Puis, la nouvelle vedette de TF1 qui racontait sa relation tendue avec son père a le droit à plusieurs injections sur le visage, notamment au niveau du front. Sans trop donner de détails, la jolie brune précise retoucher ce jour ses "rides d'expressions, rides du lion" (petite barre située entre les sourcils qui donne un air sévère) et avoir recours à des "injections de botox".

Peu après son passage à la Clinique des Champs Élysées, située dans le chic quartier du 8e arrondissement de la capitale où Amandine Pellissard et ses filles séjournent actuellement, la jeune maman partage le résultat. Visiblement fière de son nouveau visage, l'amoureuse d'Alexandre, qui avait fait polémique avec ses "allocs", filme sa peau lissée.

Des soins de médecine esthétique qui ont un prix. D'après le site de la clinique, il faut compter entre 380 euros et 450 euros pour une telle prestation. S'agit-il ici d'un partenariat ? Impossible, la loi l'interdit. "Aucun contrat ne me lie aux influenceurs, aucune relation commerciale. Elles viennent en tant que patientes, et payent les services et les soins prodigués", avait assuré Tracy Cohen, la fondatrice de la Clinique des Champs Élysées à Stratégies.